Медведев рассказал, как меры "Единой России" помогли снизить зависимость экономики от цен на нефть

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что предложенный партией комплекс мер с 2016 года помог существенно снизить зависимость экономики российской от колебания цен на нефть и укрепить финансовую систему страны в целом. Речь об этом зашла в ходе его выступления на совместном заседании высшего и генерального советов единороссов.

"Один из главных приоритетов предвыборной программы 2016 года — устойчивое развитие экономики страны. Надо признать, что за этот период значительно снизилась наша зависимость от колебания цен на нефть", — проинформировал он.

По словам Медведева, за это время укрепилась финансовая система страны, снизилась инфляция, были созданы наилучшие возможности для реализации целого ряда программ, включая ипотечную.

"Кроме того, была установлена уголовная ответственность за вывод финансовых средств, реализован комплекс мер по противодействию коррупции и злоупотреблению чиновников", — перечислил Медведев.

Также при содействии "Единой России" было оказано "законодательное сопровождение крупнейшим промышленным проектам, которые обеспечивают развитие территорий, создание новых рабочих мест, внедрение современных технологий и укрепление экспортного потенциала страны", отметил он.