Медведев рассказал, как меры "Единой России" помогли снизить зависимость экономики от цен на нефть
Лидер партии напомнил, что одним из главных приоритетов предвыборной программы единороссов в 2016 году было устойчивое развитие экономики страны. Эта программа выдержала проверку на прочность и оставалась актуальной последние пять лет.
Фото © Kremlin.ru
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что предложенный партией комплекс мер с 2016 года помог существенно снизить зависимость экономики российской от колебания цен на нефть и укрепить финансовую систему страны в целом. Речь об этом зашла в ходе его выступления на совместном заседании высшего и генерального советов единороссов.
"Один из главных приоритетов предвыборной программы 2016 года — устойчивое развитие экономики страны. Надо признать, что за этот период значительно снизилась наша зависимость от колебания цен на нефть", — проинформировал он.
По словам Медведева, за это время укрепилась финансовая система страны, снизилась инфляция, были созданы наилучшие возможности для реализации целого ряда программ, включая ипотечную.
"Кроме того, была установлена уголовная ответственность за вывод финансовых средств, реализован комплекс мер по противодействию коррупции и злоупотреблению чиновников", — перечислил Медведев.
Также при содействии "Единой России" было оказано "законодательное сопровождение крупнейшим промышленным проектам, которые обеспечивают развитие территорий, создание новых рабочих мест, внедрение современных технологий и укрепление экспортного потенциала страны", отметил он.
Напомним, что ранее и президент России Владимир Путин, оценивая работу "Единой России", в том числе в сложных условиях пандемии, подчёркивал, что многие антикризисные инициативы, предложения по дополнительной поддержке людей звучали именно от партии власти. А многие, в том числе высокопоставленные партийцы, во время пандемии присоединились к всероссийской акции "Мы вместе", становились волонтёрами. Целый ряд системных предложений единороссов прозвучал и в послании президента.
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