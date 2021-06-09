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Билл Клинтон заявил, что мог бы написать приключенческий роман в соавторстве с Путиным

Сегодня Би-би-си опубликовала интервью экс-президента США, которое посвящено началу продаж его книги "Дочь президента", написанной в соавторстве с писателем Джеймсом Паттерсоном.

9 июня, 14:53
<p>Билл Клинтон. Фото © ТАСС / Владимир Синдеев</p>

Билл Клинтон. Фото © ТАСС / Владимир Синдеев

Бывший президент США Билл Клинтон считает лидера РФ Владимира Путина "удивительно искренним человеком". Политик уверен, что мог бы написать в соавторстве с российским президентом очень интересный приключенческий роман. Об этом сообщает Би-би-си.

Сегодня было опубликовано интервью с новыми фрагментами высказываний Клинтона, которое посвящено началу продаж его книги "Дочь президента", написанной в соавторстве с американским писателем Джеймсом Паттерсоном.

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"Путин мог бы написать очень интересный приключенческий роман. Если бы мы могли уговорить его сделать это. Он кажется мне удивительно искренним человеком", — ответил 42-й президент США на вопрос, с кем из мировых лидеров он хотел бы посотрудничать на ниве литературы.

При этом Паттерсон отметил, что "жизнь Путина сама по себе похожа на приключенческий роман", а Клинтон в свою очередь согласился с писателем.

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"Мне также нравятся тайны Второй мировой войны. Я думаю, что Уинстон Черчилль тоже был отличным человеком, с котором мы могли бы вместе написать приключенческий роман. Мы получили бы много удовольствия", — добавил Билл Клинтон.

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А в феврале мы писали, что Хиллари Клинтон анонсировала свой триллер о мировом заговоре. Главным действующим лицом в нём станет госсекретарь США.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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