Билл Клинтон заявил, что мог бы написать приключенческий роман в соавторстве с Путиным

Бывший президент США Билл Клинтон считает лидера РФ Владимира Путина "удивительно искренним человеком". Политик уверен, что мог бы написать в соавторстве с российским президентом очень интересный приключенческий роман. Об этом сообщает Би-би-си.

Сегодня было опубликовано интервью с новыми фрагментами высказываний Клинтона, которое посвящено началу продаж его книги "Дочь президента", написанной в соавторстве с американским писателем Джеймсом Паттерсоном.

"Путин мог бы написать очень интересный приключенческий роман. Если бы мы могли уговорить его сделать это. Он кажется мне удивительно искренним человеком", — ответил 42-й президент США на вопрос, с кем из мировых лидеров он хотел бы посотрудничать на ниве литературы.

При этом Паттерсон отметил, что "жизнь Путина сама по себе похожа на приключенческий роман", а Клинтон в свою очередь согласился с писателем.

"Мне также нравятся тайны Второй мировой войны. Я думаю, что Уинстон Черчилль тоже был отличным человеком, с котором мы могли бы вместе написать приключенческий роман. Мы получили бы много удовольствия", — добавил Билл Клинтон.