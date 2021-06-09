Пенсионная реформа была осознана и необходима, считает Медведев

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев считает оправданным решение о повышении пенсионного возраста в стране, которое было принято в 2018 году. Речь об этом зашла в ходе его выступления на совместном заседании высшего и генерального советов единороссов. Лидер партии напомнил, что перед пенсионной реформой тщательно анализировался международный опыт, поскольку абсолютное большинство стран приняли аналогичное решение раньше России.

"Это было крайне непростое решение, однако его нужно было принять, чтобы у нас возник постоянно действующий механизм повышения пенсий в будущем и гарантии устойчивости финансовой системы страны", — отметил Медведев.

Он отметил, что при этом "Единая Россия" немало сделала для защиты граждан предпенсионного возраста, в частности была введена уголовная ответственность за отказ в приёме на работу или увольнении таких россиян. Медведев напомнил, что политсиле "удалось восстановить справедливость" в отношении сельских пенсионеров, когда была сохранена надбавка к пенсии в 25% для тех, кто более 30 лет проработал на селе и впоследствии переехал в город.