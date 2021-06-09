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Пенсионная реформа была осознана и необходима, считает Медведев

Лидер партии напомнил, что перед этим решением тщательно анализировался международный опыт, поскольку абсолютное большинство стран приняли аналогичное решение раньше России.

9 июня, 14:53

Фото © Kremlin.ru

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев считает оправданным решение о повышении пенсионного возраста в стране, которое было принято в 2018 году. Речь об этом зашла в ходе его выступления на совместном заседании высшего и генерального советов единороссов. Лидер партии напомнил, что перед пенсионной реформой тщательно анализировался международный опыт, поскольку абсолютное большинство стран приняли аналогичное решение раньше России.

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"Это было крайне непростое решение, однако его нужно было принять, чтобы у нас возник постоянно действующий механизм повышения пенсий в будущем и гарантии устойчивости финансовой системы страны", — отметил Медведев.

Он отметил, что при этом "Единая Россия" немало сделала для защиты граждан предпенсионного возраста, в частности была введена уголовная ответственность за отказ в приёме на работу или увольнении таких россиян. Медведев напомнил, что политсиле "удалось восстановить справедливость" в отношении сельских пенсионеров, когда была сохранена надбавка к пенсии в 25% для тех, кто более 30 лет проработал на селе и впоследствии переехал в город.

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Ранее в ходе того же выступления Медведев напомнил, что одним из главных приоритетов предвыборной программы единороссов в 2016 году было устойчивое развитие экономики страны. Эта программа выдержала проверку на прочность и оставалась актуальной последние пять лет.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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