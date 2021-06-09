Байден отменил указ Трампа о запрете TikTok и WeChat

Отмечается, что новый указ отменяет ещё один приказ, нацеленный на восемь других программных приложений для коммуникаций и финансовых технологий. Американский лидер также поручил Министерству торговли страны провести новую проверку проблем безопасности.

Как ранее сообщал Лайф, 7 августа 2020 года Трамп подписал распоряжение, согласно которому со стороны США должны были быть прекращены все сделки с компаниями ByteDance и Tencent, владеющими приложениями TikTok и WeChat. По мнению Трампа, мессенджер собирает чересчур много данных об американцах, которые передаются китайским властям. Документ запрещал американцам вести какие-либо дела с этими компаниями, покупать у них рекламу. В случае нарушения грозил штраф. Предполагалось, что WeChat и TikTok запретят в США с 20 сентября 2020 года.