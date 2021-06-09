Названы самые популярные смартфоны 2021 года
Спрос на гаджеты в мае на площадке "AliExpress Россия" вырос в 1,2 раза. За самые желанные модели покупатели готовы выложить до 26,4 тысячи рублей.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
В топе рейтинга самых популярных у россиян мобильных устройств оказались смартфоны от Xiaomi и Poco. К таким выводам пришли специалисты "AliExpress Россия", проанализировав продажи у зарубежных и российских продавцов с начала года. Лайф ознакомился с выводами экспертов маркетплейса.
В компании изучили количество проданных смартфонов с начала года и отметили, что на самые популярные модели покупатели готовы тратить от 11 до 26 400 рублей. Наиболее популярная комплектация — модели с 6–8 Гб оперативной памяти и 64–128 Гб встроенной. Помимо Xiaomi и Poco спросом среди россиян пользуется продукция Realme, Apple, Samsung, Honor и Huawei. Спрос на смартфоны увеличился в 1,2 раза.
Следующие смартфоны стали самыми популярными устройствами от российских продавцов:
- Xiaomi Redmi 9C
- Poco M3
- Poco X3
- Xiaomi Redmi Note 10
- Xiaomi Redmi 9A
- Xiaomi Redmi 9
- Realme C11
- Honor 10 Lite
- iPhone 11
- Realme 6 Pro
У зарубежных продавцов чаще всего приобретают эти смартфоны:
- Poco X3 Pro
- Xiaomi Redmi Note 10 Pro
- Poco F3 5G
- Poco M3
- Xiaomi Mi 11
- Realme 7 Pro
- Realme 8
- Cubot Note 20 Pro
- Infinix Zero 8
- Realme C21
Ранее Лайф сообщал о том, когда лучше менять свой смартфон. Существует огромное количество признаков. В частности, плохими являются проблемы с аккумулятором, частые зависания, медленный отклик системы и разные сбои.
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