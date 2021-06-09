Названы самые популярные смартфоны 2021 года

В топе рейтинга самых популярных у россиян мобильных устройств оказались смартфоны от Xiaomi и Poco. К таким выводам пришли специалисты "AliExpress Россия", проанализировав продажи у зарубежных и российских продавцов с начала года. Лайф ознакомился с выводами экспертов маркетплейса.

В компании изучили количество проданных смартфонов с начала года и отметили, что на самые популярные модели покупатели готовы тратить от 11 до 26 400 рублей. Наиболее популярная комплектация — модели с 6–8 Гб оперативной памяти и 64–128 Гб встроенной. Помимо Xiaomi и Poco спросом среди россиян пользуется продукция Realme, Apple, Samsung, Honor и Huawei. Спрос на смартфоны увеличился в 1,2 раза.

Следующие смартфоны стали самыми популярными устройствами от российских продавцов:

Xiaomi Redmi 9C Poco M3 Poco X3 Xiaomi Redmi Note 10 Xiaomi Redmi 9A Xiaomi Redmi 9 Realme C11 Honor 10 Lite iPhone 11 Realme 6 Pro

У зарубежных продавцов чаще всего приобретают эти смартфоны:

Poco X3 Pro Xiaomi Redmi Note 10 Pro Poco F3 5G Poco M3 Xiaomi Mi 11 Realme 7 Pro Realme 8 Cubot Note 20 Pro Infinix Zero 8 Realme C21