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Названы самые популярные смартфоны 2021 года

Спрос на гаджеты в мае на площадке "AliExpress Россия" вырос в 1,2 раза. За самые желанные модели покупатели готовы выложить до 26,4 тысячи рублей.

9 июня, 15:22
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

В топе рейтинга самых популярных у россиян мобильных устройств оказались смартфоны от Xiaomi и Poco. К таким выводам пришли специалисты "AliExpress Россия", проанализировав продажи у зарубежных и российских продавцов с начала года. Лайф ознакомился с выводами экспертов маркетплейса.

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В компании изучили количество проданных смартфонов с начала года и отметили, что на самые популярные модели покупатели готовы тратить от 11 до 26 400 рублей. Наиболее популярная комплектация — модели с 6–8 Гб оперативной памяти и 64–128 Гб встроенной. Помимо Xiaomi и Poco спросом среди россиян пользуется продукция Realme, Apple, Samsung, Honor и Huawei. Спрос на смартфоны увеличился в 1,2 раза.

Следующие смартфоны стали самыми популярными устройствами от российских продавцов:

  1. Xiaomi Redmi 9C
  2. Poco M3
  3. Poco X3
  4. Xiaomi Redmi Note 10
  5. Xiaomi Redmi 9A
  6. Xiaomi Redmi 9
  7. Realme C11
  8. Honor 10 Lite
  9. iPhone 11
  10. Realme 6 Pro

У зарубежных продавцов чаще всего приобретают эти смартфоны:

  1. Poco X3 Pro
  2. Xiaomi Redmi Note 10 Pro
  3. Poco F3 5G
  4. Poco M3
  5. Xiaomi Mi 11
  6. Realme 7 Pro
  7. Realme 8
  8. Cubot Note 20 Pro
  9. Infinix Zero 8
  10. Realme C21
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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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