Пьяным россиянам и детям до 14 лет могут запретить выгуливать домашних питомцев

Россиянам, находящимся в состоянии опьянения, и детям до 14 лет могут запретить выгуливать домашних питомцев. Соответствующие поправки в закон об ответственном обращении с животными поддержало Правительство РФ. Теперь данную инициативу предстоит изучить депутатам Госдумы.

При этом какие-либо дополнительные ограничения касательно содержания домашних питомцев будет устанавливать каждый регион отдельно, подчеркнул сенатор от Калмыкии Алексей Майоров. По его словам, подобные решения будут приниматься с учётом климатических условий, национальных традиций и других моментов.

"Безусловно, если человек выпил бокал шампанского или бутылку пива и пошёл гулять с собакой, ничего страшного нет. Регион, когда будет прорабатывать свой закон, распишет этот момент. Если местные власти посчитают, что в отношении опасных пород нужно установить особые правила, они это сделают", — пояснил парламентарий сайту kp.ru.

Майоров также предложил изменить в документе слово "опьянение" фразой "контролирует ситуацию". Он подчеркнул, что любой владелец животного обязан отвечать за своего питомца, так как полностью несёт за него ответственность. Отвечая на вопрос о том, кто будет контролировать соблюдение закона, сенатор указал, что, вероятно, нарушителей будут вычислять по камерам наблюдения.