НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Пьяным россиянам и детям до 14 лет могут запретить выгуливать домашних питомцев

При этом регионы смогут сами устанавливать требования к выгулу и содержанию животных, отметил сенатор Алексей Майоров. По его словам, если местные власти посчитают, что в отношении опасных пород собак нужны особые правила, они их введут.

9 июня, 15:30
<p>Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Россиянам, находящимся в состоянии опьянения, и детям до 14 лет могут запретить выгуливать домашних питомцев. Соответствующие поправки в закон об ответственном обращении с животными поддержало Правительство РФ. Теперь данную инициативу предстоит изучить депутатам Госдумы.

Кабмин поддержал законопроект о дополнительных требованиях к выгулу домашних животных в регионах

Кабмин поддержал законопроект о дополнительных требованиях к выгулу домашних животных в регионах

При этом какие-либо дополнительные ограничения касательно содержания домашних питомцев будет устанавливать каждый регион отдельно, подчеркнул сенатор от Калмыкии Алексей Майоров. По его словам, подобные решения будут приниматься с учётом климатических условий, национальных традиций и других моментов.

"Безусловно, если человек выпил бокал шампанского или бутылку пива и пошёл гулять с собакой, ничего страшного нет. Регион, когда будет прорабатывать свой закон, распишет этот момент. Если местные власти посчитают, что в отношении опасных пород нужно установить особые правила, они это сделают", — пояснил парламентарий сайту kp.ru.

Майоров также предложил изменить в документе слово "опьянение" фразой "контролирует ситуацию". Он подчеркнул, что любой владелец животного обязан отвечать за своего питомца, так как полностью несёт за него ответственность. Отвечая на вопрос о том, кто будет контролировать соблюдение закона, сенатор указал, что, вероятно, нарушителей будут вычислять по камерам наблюдения.

Путин поручил кабмину до конца 2021 года подготовить законопроект об учёте домашних животных

Путин поручил кабмину до конца 2021 года подготовить законопроект об учёте домашних животных

Ранее Лайф сообщал, что в России началась вакцинация домашних животных от коронавируса. На данный момент питомцев могут привить в клиниках Москвы, Рязани и Брянска. В ближайшее время услуга станет доступна в Челябинске, Крыму, а также в Петербурге.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Посольстве РФ подтвердили арест в Швейцарии россиянина по запросу США

сегодня в 13:16

Ветеринарные врачи разъяснили различия коронавируса у человека и домашних животных

сегодня в 00:38

Медведев заявил, что "Единая Россия" "никогда не закончит как КПСС"

сегодня в 15:27

Бузова похвасталась, что на спектакль во МХАТе с её участием распроданы все билеты

сегодня в 16:22

В МИД Украины назвали политическим отказ Германии поставлять оружие Киеву

сегодня в 16:14

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1