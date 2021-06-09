Он отметил, что его "взяли во дворе, в чём был, в том и уехал". Блогер также порадовался, что на допросе "хоть вэйпить можно".

Напомним, блогера Юрия Хованского задержали в Санкт-Петербурге 8 июня вечером по подозрению в призывах к террористической деятельности. В его квартире прошли обыски. Поводом стала песня, исполненная стримером во время онлайн-трансляции. Ситуацию прокомментировал депутат Госдумы Василий Власов, который в беседе с Лайфом отметил, что ему ничего не известно о причинах задержания своего помощника. По его мнению, оснований для взятия блогера под стражу нет. Позднее Хованский заявил на допросе, что раскаивается и признаёт вину. Согласно экспертному заключению, исполненное блогером произведение содержит "признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности". Возбуждено уголовное дело.