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"Взяли во дворе": Блогера Ларина доставили в СК на допрос по делу Хованского

По словам ютубера, он "в чём был, в том и уехал". Ранее сообщалось, что Юрия задержали по подозрению в призывах к террористической деятельности.

9 июня, 16:32
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/zloilarin/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">zloilarin</a></p>

Фото © Instagram / zloilarin

Петербургского блогера Дмитрия Ларина доставили в отдел Следственного комитета на допрос по делу ютубера Юрия Хованского. Об этом сообщает телеграм-канал "Mash на Мойке". Сам блогер подтвердил информацию.

"Докладываю обстановку: СК, допрос, свидетель", — написал Ларин в своём телеграм-канале.

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Он отметил, что его "взяли во дворе, в чём был, в том и уехал". Блогер также порадовался, что на допросе "хоть вэйпить можно".

Напомним, блогера Юрия Хованского задержали в Санкт-Петербурге 8 июня вечером по подозрению в призывах к террористической деятельности. В его квартире прошли обыски. Поводом стала песня, исполненная стримером во время онлайн-трансляции. Ситуацию прокомментировал депутат Госдумы Василий Власов, который в беседе с Лайфом отметил, что ему ничего не известно о причинах задержания своего помощника. По его мнению, оснований для взятия блогера под стражу нет. Позднее Хованский заявил на допросе, что раскаивается и признаёт вину. Согласно экспертному заключению, исполненное блогером произведение содержит "признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности". Возбуждено уголовное дело.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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