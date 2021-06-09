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"Мы бедствуем": Максакова призналась, что едва сводит концы с концами

Оперная певица заявила, что вынуждена считать копейки, чтобы прокормить младшего сына. Положение артистки усугубляет конфликт с её старшим сыном и дочерью, которые судятся с ней из-за элитной квартиры.

9 июня, 16:29
<p>Мария Максакова. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CP2xY9UHklg/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">mariamaksakova</a></p>

Мария Максакова. Фото © Instagram / mariamaksakova

Оперная певица, бывший депутат Госдумы Мария Максакова сейчас находится в весьма бедственном положении. Недавно в эфире одной из программ телеканала "Россия-1" артистка призналась, что ей нечем кормить младшего сына.

По словам Максаковой, 13-летняя дочь Людмила и 16-летний сын Илья подали на неё в суд из-за претензий на 274-метровую квартиру на Пресненской набережной в Москве. Певица считает, что от имени детей действует их отец Владимир Тюрин.

"Я считаю деньги вообще до копейки, у меня есть тысяча или полторы тысячи долларов в месяц на еду и на всё остальное. Мы с Ваней бедствуем, чтобы ты понимала, но ты хочешь нас лишить всего", — отчаянно кричала Максакова в адрес дочки.

Квартиру Марии Максаковой в центре Москвы обнесли на 400 тысяч долларов

Квартиру Марии Максаковой в центре Москвы обнесли на 400 тысяч долларов

В свою очередь 13-летний ребёнок утверждает, что никто из членов семьи не хочет общаться с мамой из-за ненависти к ней.

Ранее Лайф подробно писал о взаимоотношениях между Марией Максаковой и её бывшим мужем, криминальным авторитетом Владимиром Тюриным.

Мария Максакова-Игенбергс родилась в необычной семье. Её бабушка — знаменитая оперная певица, в честь которой и назвали Марию, блистала на сцене Большого театра. Свою вторую фамилию артистка унаследовала от отца, подданного ФРГ Петера Игенбергса. Будучи, как и её мать, актриса Людмила Максакова, потомственной артисткой, Мария избрала творческий путь. Подробнее о биографии оперной дивы читайте на uznayvse.ru.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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