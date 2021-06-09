Оперная певица, бывший депутат Госдумы Мария Максакова сейчас находится в весьма бедственном положении. Недавно в эфире одной из программ телеканала "Россия-1" артистка призналась, что ей нечем кормить младшего сына.

По словам Максаковой, 13-летняя дочь Людмила и 16-летний сын Илья подали на неё в суд из-за претензий на 274-метровую квартиру на Пресненской набережной в Москве. Певица считает, что от имени детей действует их отец Владимир Тюрин.

"Я считаю деньги вообще до копейки, у меня есть тысяча или полторы тысячи долларов в месяц на еду и на всё остальное. Мы с Ваней бедствуем, чтобы ты понимала, но ты хочешь нас лишить всего", — отчаянно кричала Максакова в адрес дочки.

В свою очередь 13-летний ребёнок утверждает, что никто из членов семьи не хочет общаться с мамой из-за ненависти к ней.

Ранее Лайф подробно писал о взаимоотношениях между Марией Максаковой и её бывшим мужем, криминальным авторитетом Владимиром Тюриным.