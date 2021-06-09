Бузова похвасталась, что на спектакль во МХАТе с её участием распроданы все билеты

Звезда извинилась перед фанатами за то, что в ближайшие дни будет редко публиковать новые посты, так как хочет "с головой уйти в подготовку к главной премьере сезона".