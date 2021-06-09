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Бузова похвасталась, что на спектакль во МХАТе с её участием распроданы все билеты

Звезда извинилась перед фанатами за то, что в ближайшие дни будет редко публиковать новые посты, так как хочет "с головой уйти в подготовку к главной премьере сезона".

9 июня, 16:22
<p>Эдуард Бояков и Ольга Бузова. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/buzova86/?hl=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">buzova86</a></p>

Эдуард Бояков и Ольга Бузова. Фото © Instagram / buzova86

35-летняя российская певица и телеведущая Ольга Бузова, недавно сделавшая неожиданное заявление о том, что сыграет на сцене МХАТа, похвасталась, что на пьесу с её участием уже распроданы все билеты. Об этом звезда "Дома-2" сообщила в "Инстаграме", а также раскрыла подробности подготовки к спектаклю о молодом Иосифе Сталине под названием "Чудесный грузин".

"С самолёта — сразу в театр на репетицию. Уже через пару дней я выйду на сцену, на которой играли гении своего времени — Вертинская, Ефремов, Табаков и Смоктуновский. Это безумно волнительно! Каждый прогон со мной рядом художественный руководитель МХАТа Эдуард Владиславович Бояков, которому я очень благодарна за поддержку и правильный настрой", — поделилась с подписчиками Бузова.

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Между тем телеведущая подчеркнула, что на премьеру постановки с её участием раскупили уже практически все билеты.

"Так много желающих попасть на наш спектакль, что билетов на 11 июня уже практически не осталось и совсем немного мест есть на 12 июня. Спасибо за такой интерес ко мне и к моей премьере на культовой сцене с легендарной труппой театра", — добавила Бузова.

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При этом инста-дива извинилась перед поклонниками за то, что в ближайшие дни будет редко публиковать новые посты, поскольку хочет "с головой уйти в подготовку к главной премьере сезона".

Ранее Лайф рассказывал, что Бузова о своём участии в последней премьере сезона МХАТа сообщила на странице в "Инстаграме". Авторы постановки обещают, что зрителей ждёт взрывоопасная смесь экшена и детектива. Музыкальный критик Сергей Соседов поделился с Лайфом мнением, что своим участием в спектакле телеведущая вскрыла проблему утверждения "странных людей" на руководящие посты в российских театрах.

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В Сеть слили запись с репетиции Бузовой во МХАТе, и от её пения у пользователей пошла из ушей кровь

Ольга Бузова — в прошлом участница и ведущая реалити-шоу "Дом-2", актриса, которая снялась в сериале "Бедные люди" и ряде других телепроектов. А ещё она писательница, певица, модельер и бизнес-леди. Её инстаграм — один из самых популярных в российском сегменте. Подробнее о биографии, творчестве и личной жизни Бузовой читайте на сайте uznayvse.ru.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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