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В Сеть слили запись с репетиции Бузовой во МХАТе, и от её пения у пользователей пошла из ушей кровь

Недавно 35-летняя певица сообщила, что исполнит роль в спектакле МХАТа "Чудесный грузин". "Я стала актрисой в самом популярном театре в нашей стране", — с радостью делилась артистка. Однако, похоже, подготовка к нему проходит непросто.

9 июня, 16:04

Скриншот © Instagram / prigozhin_iosif

Иосиф Пригожин поделился в "Инстаграме" аудиозаписью с репетиции Ольги Бузовой во МХАТе, где она вживую исполняет композицию на стихи Пушкина "В крови горит огонь желанья..." Продюсер отметил, что это он виноват в том, что певица попала в этот театр: предложение якобы сделали сначала его супруге Валерии, но он не перенёс её концерты, запланированные на те же даты, в которые состоится спектакль.

Вообще, всё, что сегодня происходит в индустрии, словами не описать, вот уже и до театра докатилась эта разрушительная волна. Великие ушедшие актёры точно переворачиваются в гробу. Оля правда молодец. Её уверенности и способности пробивать любые стены можно позавидовать, а вот политика легендарного театра вызывает много вопросов

Иосиф Пригожин

Аудио © Instagram / prigozhin_iosif

Несмотря на то что Пригожин восхитился пробивными способностями Ольги, лавину негативных комментариев было не остановить. Пользователи писали, что вокальные данные артистки оставляют желать лучшего, и заявляли, что ей нечего делать в театре. Однако некоторые решили, что продюсер выложил аудио из зависти и в целом поступил некрасиво.

Позор... Её вообще нельзя выпускать на сцену НИГДЕ. Таланта ноль

irinakudryavceva1984

Какой ужас

tsariovvania_2004

Фото © Instagram / buzova86

Фото © Instagram / buzova86

Позор МХАТу

julia_znaet

Это ужасно ! Людей с профессией никуда не берут ! А бездарностям у нас открыта дорога ! Все просто в шоке !

eepelbaum

Вообще-то, это некрасиво — выкладывать такие записи, это репетиция, и ещё не известно, что у других артистов происходит!!! Да, Бузова не оперная дива, но ведь шоу-бизнес сам сделал свой выбор!!!И она ещё "не самое страшное"

chebatarevagalina

Фото © VK / Ольга Бузова

Фото © VK / Ольга Бузова

Ранее и другие артисты раскритиковали назначение певицы во МХАТе. Среди них оказались режиссёр Александр Молочников, Елена Летучая, Агата Муцениеце. Ольга не осталась в стороне и ответила хейтерам, рассказав в "Инстаграме" о своей давней "театральной истории". По словам Бузовой, она дебютировала ещё в 2010 году, а уже в 2011-м исполнила главную роль в спектакле "Шикарная свадьба", с которым объездила всю страну.

Необычно наблюдать за всеми этими спорами... Меня осуждают певицы, которых уже забыли, ведущие, у которых нет шоу на ТВ, и актёры, которые никогда не служили театре!!! Вы позволяете себе меня оскорблять! ПУБЛИЧНО! Может, вы закончите строчить посты и комментарии, а просто пойдёте и начнёте работать!!!

Ольга Бузова

Рыжий из "Иванушек" практически сорвал концерт, когда начал вытворять на сцене неадекватные вещи

Рыжий из "Иванушек" практически сорвал концерт, когда начал вытворять на сцене неадекватные вещи

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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