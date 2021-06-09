В Сеть слили запись с репетиции Бузовой во МХАТе, и от её пения у пользователей пошла из ушей кровь

Недавно 35-летняя певица сообщила, что исполнит роль в спектакле МХАТа "Чудесный грузин". "Я стала актрисой в самом популярном театре в нашей стране", — с радостью делилась артистка. Однако, похоже, подготовка к нему проходит непросто.