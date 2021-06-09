В Сеть слили запись с репетиции Бузовой во МХАТе, и от её пения у пользователей пошла из ушей кровь
Недавно 35-летняя певица сообщила, что исполнит роль в спектакле МХАТа "Чудесный грузин". "Я стала актрисой в самом популярном театре в нашей стране", — с радостью делилась артистка. Однако, похоже, подготовка к нему проходит непросто.
Скриншот © Instagram / prigozhin_iosif
Иосиф Пригожин поделился в "Инстаграме" аудиозаписью с репетиции Ольги Бузовой во МХАТе, где она вживую исполняет композицию на стихи Пушкина "В крови горит огонь желанья..." Продюсер отметил, что это он виноват в том, что певица попала в этот театр: предложение якобы сделали сначала его супруге Валерии, но он не перенёс её концерты, запланированные на те же даты, в которые состоится спектакль.
Вообще, всё, что сегодня происходит в индустрии, словами не описать, вот уже и до театра докатилась эта разрушительная волна. Великие ушедшие актёры точно переворачиваются в гробу. Оля правда молодец. Её уверенности и способности пробивать любые стены можно позавидовать, а вот политика легендарного театра вызывает много вопросов
Аудио © Instagram / prigozhin_iosif
Несмотря на то что Пригожин восхитился пробивными способностями Ольги, лавину негативных комментариев было не остановить. Пользователи писали, что вокальные данные артистки оставляют желать лучшего, и заявляли, что ей нечего делать в театре. Однако некоторые решили, что продюсер выложил аудио из зависти и в целом поступил некрасиво.
Позор... Её вообще нельзя выпускать на сцену НИГДЕ. Таланта ноль
Какой ужас
Фото © Instagram / buzova86
Позор МХАТу
Это ужасно ! Людей с профессией никуда не берут ! А бездарностям у нас открыта дорога ! Все просто в шоке !
Вообще-то, это некрасиво — выкладывать такие записи, это репетиция, и ещё не известно, что у других артистов происходит!!! Да, Бузова не оперная дива, но ведь шоу-бизнес сам сделал свой выбор!!!И она ещё "не самое страшное"
Фото © VK / Ольга Бузова
Ранее и другие артисты раскритиковали назначение певицы во МХАТе. Среди них оказались режиссёр Александр Молочников, Елена Летучая, Агата Муцениеце. Ольга не осталась в стороне и ответила хейтерам, рассказав в "Инстаграме" о своей давней "театральной истории". По словам Бузовой, она дебютировала ещё в 2010 году, а уже в 2011-м исполнила главную роль в спектакле "Шикарная свадьба", с которым объездила всю страну.
Необычно наблюдать за всеми этими спорами... Меня осуждают певицы, которых уже забыли, ведущие, у которых нет шоу на ТВ, и актёры, которые никогда не служили театре!!! Вы позволяете себе меня оскорблять! ПУБЛИЧНО! Может, вы закончите строчить посты и комментарии, а просто пойдёте и начнёте работать!!!
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