В МИД Украины назвали политическим отказ Германии поставлять оружие Киеву
В законодательстве ФРГ нет юридических запретов, которые бы препятствовали подобной сделке, отметили в ведомстве.
Фото © Shutterstock
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время пресс-конференции в Берлине назвал политическим отказ Правительства Германии поставлять оружие Киеву.
"Мы понимаем, что решение, которое приняло Правительство Германии, политическое", — сказал дипломат.
По словам Кулебы, нет какого-либо ограничения, которое могло бы запретить Украине покупать оружие. Кроме того, в законодательстве Германии отсутствуют юридические аспекты, препятствующие подобной сделке. При этом глава МИД Незалежной заявил, что Киев надеется на "деокупацию" украинских территорий политическим путём.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какое вооружение хочет получить от Германии. Также украинский лидер поблагодарил сопредседателя немецкой партии зелёных Роберта Хабека, который выступил за поставки Украине оружия.
Комментариев: 0