В МИД Украины назвали политическим отказ Германии поставлять оружие Киеву

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время пресс-конференции в Берлине назвал политическим отказ Правительства Германии поставлять оружие Киеву.

"Мы понимаем, что решение, которое приняло Правительство Германии, политическое", — сказал дипломат.

По словам Кулебы, нет какого-либо ограничения, которое могло бы запретить Украине покупать оружие. Кроме того, в законодательстве Германии отсутствуют юридические аспекты, препятствующие подобной сделке. При этом глава МИД Незалежной заявил, что Киев надеется на "деокупацию" украинских территорий политическим путём.