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Елизавета II познакомилась с новорождённой дочкой принца Гарри и Меган Маркл

При этом ещё до появления малышки на свет королева дала согласие назвать правнучку её детским прозвищем — Лилибет.

9 июня, 15:40
<p>Фото © ТАСС / Pool / i-Images via ZUMA Press</p>

Фото © ТАСС / Pool / i-Images via ZUMA Press

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл позвонили королеве Елизавете II по видеосвязи, чтобы показать ей новорождённую правнучку. Об этом сообщает People.

По данным источника издания, герцог и герцогиня Сассекские "были очень взволнованы и не могли дождаться, чтобы осчастливить королеву новостью о рождении правнучки". Они позвонили Елизавете II сразу после возвращения домой из клиники в Санта-Барбаре.

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Кроме того, ещё перед рождением дочери принц Гарри попросил разрешения у бабушки назвать малышку её детским прозвищем — Лилибет.

Напомним, 4 июня принц Гарри и Меган Маркл стали родителями во второй раз. У членов королевской семьи родилась дочь. Малышку назвали Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор — в честь прабабушки Елизаветы, которую в детстве называли Лилибет, и матери принца Гарри — принцессы Дианы. Сама Елизавета II и королевская семья уже поздравили новоиспечённых родителей. После появления на свет Лилибет Дианы королева Великобритании стала прабабушкой уже в 11-й раз.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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