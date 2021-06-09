Елизавета II познакомилась с новорождённой дочкой принца Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл позвонили королеве Елизавете II по видеосвязи, чтобы показать ей новорождённую правнучку. Об этом сообщает People.

По данным источника издания, герцог и герцогиня Сассекские "были очень взволнованы и не могли дождаться, чтобы осчастливить королеву новостью о рождении правнучки". Они позвонили Елизавете II сразу после возвращения домой из клиники в Санта-Барбаре.

Кроме того, ещё перед рождением дочери принц Гарри попросил разрешения у бабушки назвать малышку её детским прозвищем — Лилибет.