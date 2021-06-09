Тело двухмесячного младенца обнаружили в квартире на юго-востоке Москвы
На момент происшествия мать малыша находилась дома, она и вызвала скорую помощь. Женщина воспитывает ещё пятерых несовершеннолетних детей.
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В Москве прокуратура начала проверку после того, как в квартире на юго-востоке столицы обнаружили тело двухмесячного ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"На момент происшествия мать находилась в квартире и вызвала скорую медицинскую помощь. Она воспитывает ещё пятерых несовершеннолетних детей. Предварительно, женщина злоупотребляла алкоголем", — говорится в сообщении.
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Отмечается, что в ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних и действиям матери по исполнению родительских обязанностей. После рассмотрят вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Ранее Лайф рассказывал, как на юге Москвы годовалый малыш выпал из окна 14-го этажа, пока родители отходили от вечернего застолья. Погибшему мальчику не исполнилось ещё и двух лет. Со слов соседей, мать ребёнка находилась в нетрезвом состоянии и пояснений о произошедшем дать не могла.
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