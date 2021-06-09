Тело двухмесячного младенца обнаружили в квартире на юго-востоке Москвы

В Москве прокуратура начала проверку после того, как в квартире на юго-востоке столицы обнаружили тело двухмесячного ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

"На момент происшествия мать находилась в квартире и вызвала скорую медицинскую помощь. Она воспитывает ещё пятерых несовершеннолетних детей. Предварительно, женщина злоупотребляла алкоголем", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних и действиям матери по исполнению родительских обязанностей. После рассмотрят вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.