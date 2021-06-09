Глава СК отстранил московских следователей из-за волокиты в деле клиники "Медицина 24/7"

Следователи по делу о работе частного медцентра в Москве "Медицина 24/7", после операции в котором скончалась 71-летняя пациентка, будут отстранены от исполнения обязанностей на время проведения служебных проверок. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по итогу приёма граждан председателем ведомства Александром Бастрыкиным.

В ходе приёма к главе СК обратились родственники людей, которые, по их мнению, скончались в результате лечения в данной клинике. Бастрыкин ознакомился с представленной информацией о мошеннической схеме, вымогательствах и насильственном удержании людей в "Медицине 24/7".

"Бастрыкин заслушал доклад подчинённых и подверг критике работу московских коллег, которые начинали расследование. Так, сомнения у главы ведомства вызвали результаты проведённых судебно-медицинских экспертиз, которые были назначены в московских экспертных учреждениях. Глава СК России отметил волокиту при расследовании данного уголовного дела", — отметили в СК России.

Бастрыкин принял решение о временном отстранении от службы всех сотрудников столичного ГСУ СК РФ, причастных к расследованию дела. Назначены служебные проверки.