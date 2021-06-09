Путин: Попытки разделения народов на Украине смахивают на идеи нацистской Германии

Президент России Владимир Путин считает, что попытки разделить народы Украины на коренные и некоренные "смахивают" на идеи нацистской Германии. Такую позицию он обозначил в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину, критикуя соответствующий законопроект президента Незалежной Владимира Зеленского.

Путин критикует законопроект Зеленского "О коренных народах" Украины" Видео © "Россия-24"

"Вообще само по себе деление на коренные, первосортные, второсортные категории людей и так далее — это уже точно совершенно смахивает, напоминает теорию и практику нацистской Германии", — указал российский лидер.

Путин отметил, что "это абсолютно неприемлемо и не соответствует никаким нормам международного гуманитарного права", однако Запад, по его убеждению, никак на это не отреагирует.

"Ничего мне об этом не известно, и мне кажется, я смею предположить, что никакой реакции и не будет", — резюмировал Путин, отвечая на вопрос о реакции Запада, в частности ОБСЕ, на скандальный законопроект.