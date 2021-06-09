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Путин: Попытки разделения народов на Украине смахивают на идеи нацистской Германии

По словам российского лидера, скандальный законопроект Зеленского выглядит "не просто некорректно, смешно и глупо", но и не соответствует истории.

9 июня, 17:39

Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин считает, что попытки разделить народы Украины на коренные и некоренные "смахивают" на идеи нацистской Германии. Такую позицию он обозначил в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину, критикуя соответствующий законопроект президента Незалежной Владимира Зеленского.

Путин критикует законопроект Зеленского "О коренных народах" Украины"

Видео © "Россия-24"

"Вообще само по себе деление на коренные, первосортные, второсортные категории людей и так далее — это уже точно совершенно смахивает, напоминает теорию и практику нацистской Германии", — указал российский лидер.

Путин назвал уродливым законопроект Зеленского "О коренных народах" Украины

Путин назвал уродливым законопроект Зеленского "О коренных народах" Украины

Путин отметил, что "это абсолютно неприемлемо и не соответствует никаким нормам международного гуманитарного права", однако Запад, по его убеждению, никак на это не отреагирует.

"Ничего мне об этом не известно, и мне кажется, я смею предположить, что никакой реакции и не будет", — резюмировал Путин, отвечая на вопрос о реакции Запада, в частности ОБСЕ, на скандальный законопроект.

Владимир Путин заявил, что ему есть о чём поговорить с Зеленским

Владимир Путин заявил, что ему есть о чём поговорить с Зеленским

Напомним, что ранее в ходе того же интервью Путин назвал законопроект Зеленского уродливым.

В мае этого года Владимир Зеленский внёс в Верховную раду проект закона "О коренных народах Украины", определяющий права коренных народов в стране и особенности их реализации. При этом русские в законопроект лидера Незалежной не попали, а сам документ был помечен как неотложный. В Госдуме сразу же осудили эту идею и призвали ЕС поступить так же. Внесённый Зеленским законопроект оскорбляет историческую память и представляет собой очередную попытку вбить клин между украинцами и русскими, считают депутаты.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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