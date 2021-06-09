Путин подумает о подготовке статьи по истории русских на Украине

Президент России Владимир Путин подумывает о подготовке к публикации отдельной статьи, касающейся истории русских на Украине. Об этом он рассказал в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину, критикуя законопроект президента Незалежной Владимира Зеленского об исключении русских из числа коренных народов Украины.

Говоря о своём отношении к этому документы, Путин вспомнил об истории образования Украины как государства и посетовал, что в формате телеинтервью не может поговорить об этом в деталях.

"Кстати говоря, вы сейчас в меня заронили хорошую мысль: как-то высказаться на этот счёт более основательно и подробно. Может, как я делал в отношении начала Второй мировой войны, подготовить отдельную статью. Я подумаю над этим", — сказал российский лидер.