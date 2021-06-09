Путин подумает о подготовке статьи по истории русских на Украине
На эту мысль главу государства подтолкнул скандальный законопроект Владимира Зеленского о коренных народах Незалежной, который противоречит науке.
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Президент России Владимир Путин подумывает о подготовке к публикации отдельной статьи, касающейся истории русских на Украине. Об этом он рассказал в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину, критикуя законопроект президента Незалежной Владимира Зеленского об исключении русских из числа коренных народов Украины.
Говоря о своём отношении к этому документы, Путин вспомнил об истории образования Украины как государства и посетовал, что в формате телеинтервью не может поговорить об этом в деталях.
"Кстати говоря, вы сейчас в меня заронили хорошую мысль: как-то высказаться на этот счёт более основательно и подробно. Может, как я делал в отношении начала Второй мировой войны, подготовить отдельную статью. Я подумаю над этим", — сказал российский лидер.
Напомним, что ранее в ходе того же интервью Путин назвал законопроект Зеленского уродливым и сравнил его с практикой нацистской Германии.
В мае этого года Владимир Зеленский внёс в Верховную раду проект закона "О коренных народах Украины", определяющий права коренных народов в стране и особенности их реализации. При этом русские в законопроект лидера Незалежной не попали, а сам документ был помечен как неотложный. В Госдуме сразу же осудили эту идею и призвали ЕС поступить так же. Внесённый Зеленским законопроект оскорбляет историческую память и представляет собой очередную попытку вбить клин между украинцами и русскими, считают депутаты.
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