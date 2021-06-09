23 октября 2002 года террористы захватили ДК "Московский подшипник", где в тот момент давали мюзикл "Норд-Ост". В заложниках оказалось 912 человек. Одна из заложниц в разговоре с kp.ru осудила недавно задержанного в Санкт-Петербурге видеоблогера Юрия Хованского за его скандальную песню о событиях в театральном центре на Дубровке. В композиции содержатся призывы к совершению преступлений. Собеседница издания также высказалась по вопросу о том, следует ли сурово наказывать блогеров за подобные выходки и высказывания.

По информации сайта, семья Виктории находилась на злополучном спектакле в полном составе — она пришла туда с родителями, сестрой и детьми. Уточняется, что одним из 10 погибших во время теракта детей был сын близкой родственницы женщины, поэтому издевательская песня Хованского повергла её в шок.

"Мне кажется, его надо лечить. Эти слова меня не то что обижают и оскорбляют, они говорят о том, что страшно жить в таком мире. Это слова ненормального человека. Нельзя говорить, чтобы кто-то погиб, тем более дети. Это же призыв к войне. Я просто в шоке!" — возмутилась Виктория.

Как подчеркнула женщина, она рада, что её родственница, потерявшая на Дубровке ребёнка, не слышала песню блогера. По словам Виктории, "у неё просто будет нервный срыв". Она также заявила, что поступок Хованского — это преступление, за которое его надо судить.

"До семи лет колонии — это мало. Я считаю, за такие вещи надо сажать пожизненно и сообщать об этом, чтобы другие задумались. Понятно, что для блогера это всё игра, но, если у него найдутся подражатели или последователи, это очень страшно кончится. То, что он сделал, это сродни расстрелу в казанской школе", — сказала заложница "Норд-Оста".

По мнению Виктории, наказание для Хованского должно стать уроком для всех, поскольку "человек перешёл грань" и его нужно "если не в тюрьму, то в психиатрическую клинику посадить".

"Ему нужны известность и деньги — вот и всё. Поэтому я считаю, что его надо очень правильно лечить, чтобы у него мозги на место встали. Если нужно проголосовать за это, я подпишусь. Он перечеркнул слово "человек", — подытожила женщина.