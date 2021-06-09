Подозреваемый в убийстве двух приставов в Адлере признал вину

Подозреваемый в убийстве двух судебных приставов в Адлере полностью признал вину. Об этом журналистам сообщили в СУ СК России по Краснодарскому краю.

"В настоящее время подозреваемый задержан, в ходе допроса вину в совершении инкриминируемого ему преступления мужчина признал в полном объёме", — объяснили в следственном управлении.

В ведомстве заявили, что будут настаивать на заключении Вартана К. под стражу. Для координации действий в Сочи прибыл и.о. руководителя регионального СК.

"В ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение в совершении указанных преступлений и направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Исполняющий обязанности руководителя СК РФ по краю Андрей Маслов прибыл в Сочи для личной координации работы следователей", — добавили в следственном управлении.