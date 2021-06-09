Подозреваемый в убийстве двух приставов в Адлере признал вину
Сразу после расправы Вартан К. заявил, что не жалеет о содеянном. В ближайшее время ему предъявят обвинение.
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Подозреваемый в убийстве двух судебных приставов в Адлере полностью признал вину. Об этом журналистам сообщили в СУ СК России по Краснодарскому краю.
"В настоящее время подозреваемый задержан, в ходе допроса вину в совершении инкриминируемого ему преступления мужчина признал в полном объёме", — объяснили в следственном управлении.
В ведомстве заявили, что будут настаивать на заключении Вартана К. под стражу. Для координации действий в Сочи прибыл и.о. руководителя регионального СК.
"В ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение в совершении указанных преступлений и направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Исполняющий обязанности руководителя СК РФ по краю Андрей Маслов прибыл в Сочи для личной координации работы следователей", — добавили в следственном управлении.
Напомним, что сегодня утром в Адлере два судебных пристава (35 и 36 лет) приехали на улицу Просвещения по поводу сноса постройки, но хозяин жилья открыл по ним огонь. Подозреваемый Вартан К. был задержан. По предварительным данным, в производстве приставов находились материалы о сносе принадлежащего стрелку магазина. Решение было принято судом, однако мужчина категорически был с ним не согласен, поэтому всю ночь дожидался приставов с оружием.
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