Путин заявил об отсутствии у Украины желания исполнять Минские соглашения

Украина не желает выполнять Минские соглашения. Таким мнением поделился президент России Владимир Путин в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

По словам главы государства, власти Украины не хотят разговаривать с жителями Донбасса, несмотря на соглашения. К тому же украинский экс-президент Пётр Порошенко настаивал на подписании документа руководителями ЛНР и ДНР. Их пришлось уговаривать и убеждать в целесообразности такого шага.

"Это не наша, не моя прихоть, чтобы киевские власти разговаривали с людьми Донбасса. Так прописано в Минских соглашениях, и под ними стоят подписи непризнанных республик — ЛНР и ДНР. Более того, тогдашний президент Украины Пётр Порошенко настаивал, чтобы были поставлены подписи руководителей этих двух непризнанных республик", — отметил президент России.

При этом главу ДНР Александра Захарченко впоследствии убили, напомнил президент. И никто, по словам Путина, этого факта не вспоминает. А в настоящее время украинское правительство не желает выполнять Минские соглашения.

"А теперь киевские власти не хотят с ними [представителями Донбасса] разговаривать. Желания исполнять Минские соглашения у сегодняшних киевских властей просто нет", — подытожил Путин.