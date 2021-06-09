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Путин заявил об отсутствии у Украины желания исполнять Минские соглашения

По словам президента России, власти в Киеве не хотят общаться с представителями ДНР и ЛНР.

9 июня, 18:13
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Украина не желает выполнять Минские соглашения. Таким мнением поделился президент России Владимир Путин в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

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По словам главы государства, власти Украины не хотят разговаривать с жителями Донбасса, несмотря на соглашения. К тому же украинский экс-президент Пётр Порошенко настаивал на подписании документа руководителями ЛНР и ДНР. Их пришлось уговаривать и убеждать в целесообразности такого шага.

"Это не наша, не моя прихоть, чтобы киевские власти разговаривали с людьми Донбасса. Так прописано в Минских соглашениях, и под ними стоят подписи непризнанных республик — ЛНР и ДНР. Более того, тогдашний президент Украины Пётр Порошенко настаивал, чтобы были поставлены подписи руководителей этих двух непризнанных республик", — отметил президент России.

При этом главу ДНР Александра Захарченко впоследствии убили, напомнил президент. И никто, по словам Путина, этого факта не вспоминает. А в настоящее время украинское правительство не желает выполнять Минские соглашения.

"А теперь киевские власти не хотят с ними [представителями Донбасса] разговаривать. Желания исполнять Минские соглашения у сегодняшних киевских властей просто нет", — подытожил Путин.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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