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"Очень странная и неприятная история": Рэпер Noize MC заразился ковидом во второй раз

Музыкант уже болел инфекцией в декабре прошлого года. При этом даже высокий титр антител не спас его от повторного заражения.

9 июня, 17:55
<p>Noize MC. Фото © Instagram /<a href="https://www.instagram.com/p/CP6EdkAtgEG/?utm_medium=copy_link" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> noizemc</a></p>

Noize MC. Фото © Instagram / noizemc

Российский музыкант Иван Алексеев, более известный под псевдонимом Noize MC, объявил о переносе сразу нескольких сольных концертов. Причиной стала болезнь — исполнитель заразился коронавирусом, причём подхватил эту заразу он уже во второй раз.

"Это очень странная и неприятная история: мы всей семьёй переболели в декабре прошлого года, 17 мая я сдавал тест на антитела — у меня был положительный результат и высокий титр", — написал Noize MC на своей странице в "Инстаграме".

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Как пояснил исполнитель, 6 июня он выступал в Иванове, а на следующий день у него начался сильный насморк и поднялась температура. Noize MC и подумать не мог, что это может быть ковид, но решил перестраховаться и сдать анализы. Сначала жена купила ему в аптеке экспресс-тест, он дал положительный результат, впоследствии болезнь подтвердилась уже и обычным ПЦР-тестом.

Ближайшие две недели музыкант проведёт вместе с близкими на самоизоляции. Отмечается, что болезнь протекает легко.

А ранее Лайф сообщал, что телеведущего Дмитрия Борисова госпитализировали с коронавирусом. В последние несколько дней журналист ощущал у себя все симптомы ковида, но лечился собственными силами. Однако в связи с тем, что у журналиста есть хронические заболевания, медики решили понаблюдать за его состоянием в больнице.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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