Российский музыкант Иван Алексеев, более известный под псевдонимом Noize MC, объявил о переносе сразу нескольких сольных концертов. Причиной стала болезнь — исполнитель заразился коронавирусом, причём подхватил эту заразу он уже во второй раз.

"Это очень странная и неприятная история: мы всей семьёй переболели в декабре прошлого года, 17 мая я сдавал тест на антитела — у меня был положительный результат и высокий титр", — написал Noize MC на своей странице в "Инстаграме".

Как пояснил исполнитель, 6 июня он выступал в Иванове, а на следующий день у него начался сильный насморк и поднялась температура. Noize MC и подумать не мог, что это может быть ковид, но решил перестраховаться и сдать анализы. Сначала жена купила ему в аптеке экспресс-тест, он дал положительный результат, впоследствии болезнь подтвердилась уже и обычным ПЦР-тестом.

Ближайшие две недели музыкант проведёт вместе с близкими на самоизоляции. Отмечается, что болезнь протекает легко.