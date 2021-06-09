В МИД РФ назвали условие восстановления нормы выдачи виз американцам

Россия неоднократно предлагала властям США совместно решить вопрос с восстановлением нормы выдачи виз, однако никакой ответной реакции со стороны Вашингтона так и не последовало. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы многократно — я сбился со счёта, сколько раз — предлагали и прежней администрации, и уже нынешней администрации США сделать что-то полезное в этой области. Пока отклика нет", — сказал дипломат на форуме "Примаковские чтения".