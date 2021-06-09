В МИД РФ назвали условие восстановления нормы выдачи виз американцам
Как отметил замглавы ведомства, Москва продолжает вести диалог с Вашингтоном и просит "сделать что-то полезное" в этой сфере. Однако пока отклика нет.
Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв
Россия неоднократно предлагала властям США совместно решить вопрос с восстановлением нормы выдачи виз, однако никакой ответной реакции со стороны Вашингтона так и не последовало. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы многократно — я сбился со счёта, сколько раз — предлагали и прежней администрации, и уже нынешней администрации США сделать что-то полезное в этой области. Пока отклика нет", — сказал дипломат на форуме "Примаковские чтения".
При этом Россия готова буквально на следующий день восстановить норму по численности персонала дипмиссии и выдачу виз, которая только затрудняется, если США поступят аналогичным образом, подчеркнул Рябков.
Ранее американское посольство в Москве сообщило, что с 12 мая сократит число предоставляемых консульских услуг, в частности приостановит рассмотрение документов на визы, которые не предназначены для дипломатических поездок. Исключения будут сделаны, только когда речь идёт о вопросах "жизни и смерти". Кроме того, Посольство США в Москве сокращает штат на 75%. Это связано с объявлением зеркальных мер со стороны МИД России в ответ на американские санкции. В частности, российские власти запретили наём иностранных сотрудников в диппредставительства США.
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