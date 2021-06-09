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В МИД РФ назвали условие восстановления нормы выдачи виз американцам

Как отметил замглавы ведомства, Москва продолжает вести диалог с Вашингтоном и просит "сделать что-то полезное" в этой сфере. Однако пока отклика нет.

9 июня, 17:42
<p>Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв</p>

Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Россия неоднократно предлагала властям США совместно решить вопрос с восстановлением нормы выдачи виз, однако никакой ответной реакции со стороны Вашингтона так и не последовало. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы многократно — я сбился со счёта, сколько раз — предлагали и прежней администрации, и уже нынешней администрации США сделать что-то полезное в этой области. Пока отклика нет", — сказал дипломат на форуме "Примаковские чтения".

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При этом Россия готова буквально на следующий день восстановить норму по численности персонала дипмиссии и выдачу виз, которая только затрудняется, если США поступят аналогичным образом, подчеркнул Рябков.

Ранее американское посольство в Москве сообщило, что с 12 мая сократит число предоставляемых консульских услуг, в частности приостановит рассмотрение документов на визы, которые не предназначены для дипломатических поездок. Исключения будут сделаны, только когда речь идёт о вопросах "жизни и смерти". Кроме того, Посольство США в Москве сокращает штат на 75%. Это связано с объявлением зеркальных мер со стороны МИД России в ответ на американские санкции. В частности, российские власти запретили наём иностранных сотрудников в диппредставительства США.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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