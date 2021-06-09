Путин заявил, что форма украинских футболистов на Евро-2020 его не задела

Путин ответил на вопрос о форме украинской сборной по футболу. Видео © LIFE

Владимир Путин считает, что в дизайне формы сборной Украины по футболу с силуэтом Крыма для Евро-2020 нет ничего удивительного, поскольку никакой новизны в позиции Киева нет и "нам о ней известно". Об этом президент РФ заявил в интервью автору и ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину в эфире телеканала "Россия-1".

"Форма сборной Украины меня не задела. Здесь нет никакой новизны. Позиция украинских властей по поводу Крыма нам известна — они пренебрегают волеизъявлением народа, что, кстати, не очень вяжется с понятием "демократия", — ответил Путин на вопрос Зарубина, задел ли его новый дизайн формы украинской футбольной команды, в которой она выйдет на матчи Евро-2020.

По словам российского лидера, демократия — это власть народа, однако на Украине это не признают.