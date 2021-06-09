Путин заявил, что форма украинских футболистов на Евро-2020 его не задела
Президент отметил, что позиция Незалежной по поводу принадлежности Крымского полуострова давно известна России и в ней нет ничего нового.
Фото © ТАСС/EPA
Путин ответил на вопрос о форме украинской сборной по футболу. Видео © LIFE
Владимир Путин считает, что в дизайне формы сборной Украины по футболу с силуэтом Крыма для Евро-2020 нет ничего удивительного, поскольку никакой новизны в позиции Киева нет и "нам о ней известно". Об этом президент РФ заявил в интервью автору и ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину в эфире телеканала "Россия-1".
"Форма сборной Украины меня не задела. Здесь нет никакой новизны. Позиция украинских властей по поводу Крыма нам известна — они пренебрегают волеизъявлением народа, что, кстати, не очень вяжется с понятием "демократия", — ответил Путин на вопрос Зарубина, задел ли его новый дизайн формы украинской футбольной команды, в которой она выйдет на матчи Евро-2020.
Главный тренер сборной Украины заявил, что "не видит поводов для дискуссии" из-за формы с силуэтом Крыма
По словам российского лидера, демократия — это власть народа, однако на Украине это не признают.
Напомним, 6 июня сборная Украины по футболу презентовала форму для участия в Евро-2020. На ней изображена карта страны с включёнными в её состав Крымом и Донбассом. Кроме того, на экипировке можно увидеть надписи "Слава Украине" и "Героям слава". На следующий день в УЕФА одобрили данную форму.
Комментариев: 0