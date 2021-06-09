США признали увеличение влияния России на мировой арене

За последнее время Россия громко заявила о себе в очень разных регионах мира. Об этом сообщила первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман в ходе выступления на интернет-семинаре Германского фонда Маршалла*.

"Мы понимаем, что Россия является [постоянным] членом Совета безопасности, мировой державой. Громко заявила о себе в тех частях света, где, возможно, дело не обстояло таким образом ранее. Как было в Сирии", — сказала Шерман.

В США трезво оценивают амбиции российских властей, при этом стремятся к надёжным и предсказуемым отношениям с Москвой, добавила американка.

Напомним, что глава США Джо Байден ранее отправился в своё первое зарубежное турне на посту президента. 10 июня у американского лидера пройдут переговоры с британским премьером Борисом Джонсоном.