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США признали увеличение влияния России на мировой арене

Несмотря на осознание амбиций Москвы, Вашингтон выразил стремление к надёжным и предсказуемым отношениям с РФ.

9 июня, 18:03
<p>Фото © ТАСС / Коробейников Дмитрий</p>

Фото © ТАСС / Коробейников Дмитрий

За последнее время Россия громко заявила о себе в очень разных регионах мира. Об этом сообщила первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман в ходе выступления на интернет-семинаре Германского фонда Маршалла*.

"Мы понимаем, что Россия является [постоянным] членом Совета безопасности, мировой державой. Громко заявила о себе в тех частях света, где, возможно, дело не обстояло таким образом ранее. Как было в Сирии", — сказала Шерман.

В США трезво оценивают амбиции российских властей, при этом стремятся к надёжным и предсказуемым отношениям с Москвой, добавила американка.

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Напомним, что глава США Джо Байден ранее отправился в своё первое зарубежное турне на посту президента. 10 июня у американского лидера пройдут переговоры с британским премьером Борисом Джонсоном.

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Байден не стал прогнозировать, смогут ли РФ и США прийти к согласию по вопросу кибербезопасности

* Организация признана нежелательной в России.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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