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Захарова заявила о "невиданной подлости" Тихановской

Комментируя призывы оппозиционерки к антибелорусским санкциям, дипломат задалась риторическим вопросом о том, как можно так взять и просить прицельно бить по своим же соотечественникам.

9 июня, 18:07
<p>Мария Захарова. Фото © ТАСС /<a href="https://www.instagram.com/p/BC52DO2L7RF/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a>Сергей Савостьянов</p>

Мария Захарова. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "невиданной подлостью" призыв экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской ввести санкции против крупных предприятий республики. Об этом оппозиционерка ранее попросила Конгресс США.

"Американские санкции против белорусских предприятий уже готовы, и нужен был тот, кто от имени и по поручению озвучит "многочисленные просьбы трудящихся о повышении цен на основные товары"? Подлость невиданная", — написала дипломат в своём телеграм-канале.

В Чехии Тихановскую приняли как президента Белоруссии

В Чехии Тихановскую приняли как президента Белоруссии

Захарова подчеркнула, что на этих предприятиях работают обычные граждане Белоруссии, и задалась риторическим вопросом о том, как можно так взять и просить прицельно бить по своим же соотечественникам, которые годами и десятилетиями создавали внутренний продукт.

Ранее Светлана Тихановская заявила, что не будет участвовать в возможных новых выборах в Белоруссии, проведения которых требует оппозиция. Она пояснила, что к власти никогда не стремилась, а лишь хотела организовать справедливое голосование.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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