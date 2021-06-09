Захарова заявила о "невиданной подлости" Тихановской
Комментируя призывы оппозиционерки к антибелорусским санкциям, дипломат задалась риторическим вопросом о том, как можно так взять и просить прицельно бить по своим же соотечественникам.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "невиданной подлостью" призыв экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской ввести санкции против крупных предприятий республики. Об этом оппозиционерка ранее попросила Конгресс США.
"Американские санкции против белорусских предприятий уже готовы, и нужен был тот, кто от имени и по поручению озвучит "многочисленные просьбы трудящихся о повышении цен на основные товары"? Подлость невиданная", — написала дипломат в своём телеграм-канале.
Захарова подчеркнула, что на этих предприятиях работают обычные граждане Белоруссии, и задалась риторическим вопросом о том, как можно так взять и просить прицельно бить по своим же соотечественникам, которые годами и десятилетиями создавали внутренний продукт.
Ранее Светлана Тихановская заявила, что не будет участвовать в возможных новых выборах в Белоруссии, проведения которых требует оппозиция. Она пояснила, что к власти никогда не стремилась, а лишь хотела организовать справедливое голосование.
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