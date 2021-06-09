Захарова заявила о "невиданной подлости" Тихановской

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "невиданной подлостью" призыв экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской ввести санкции против крупных предприятий республики. Об этом оппозиционерка ранее попросила Конгресс США.

"Американские санкции против белорусских предприятий уже готовы, и нужен был тот, кто от имени и по поручению озвучит "многочисленные просьбы трудящихся о повышении цен на основные товары"? Подлость невиданная", — написала дипломат в своём телеграм-канале.

Захарова подчеркнула, что на этих предприятиях работают обычные граждане Белоруссии, и задалась риторическим вопросом о том, как можно так взять и просить прицельно бить по своим же соотечественникам, которые годами и десятилетиями создавали внутренний продукт.