Путин счёл бессмысленными новые санкции против "Северного потока — 2"

Президент России Владимир Путин считает, что санкции против "Северного потока — 2" для США потеряли всякий смысл в связи с тем, что первая нитка трубопровода уже достроена и сопротивляться невыгодно, так как изначально действия Вашингтона явно противоречили интересам европейских стран и Германии.

"Только что ещё более-менее разобрались с "Северным потоком — 2", а ведь всё, что делалось до сих пор, явно противоречило интересам европейских стран, Федеративной Республики, делали Штаты, потому что им так выгодно", — констатировал российский лидер в беседе с Павлом Зарубиным в программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1".

Глава государства отметил, что США игнорируют интересы других участников международного общения, преследуя только собственную выгоду.