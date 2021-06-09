Путин счёл бессмысленными новые санкции против "Северного потока — 2"
Глава государства отмечает, что Вашингтон действует только из своей выгоды, игнорируя интересы других стран в международном общении.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Президент России Владимир Путин считает, что санкции против "Северного потока — 2" для США потеряли всякий смысл в связи с тем, что первая нитка трубопровода уже достроена и сопротивляться невыгодно, так как изначально действия Вашингтона явно противоречили интересам европейских стран и Германии.
"Только что ещё более-менее разобрались с "Северным потоком — 2", а ведь всё, что делалось до сих пор, явно противоречило интересам европейских стран, Федеративной Республики, делали Штаты, потому что им так выгодно", — констатировал российский лидер в беседе с Павлом Зарубиным в программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1".
Глава государства отметил, что США игнорируют интересы других участников международного общения, преследуя только собственную выгоду.
Ранее Лайф сообщал, что Берлин анонсировал продолжение переговоров Германии и США по "Северному потоку — 2". Цель саммита заключается в достижении "действительно конкретного прогресса", отметили в германском внешнеполитическом ведомстве. При этом ФРГ приложит усилия для продления соглашения по транзиту российского газа через Украину.
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