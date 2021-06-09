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Зеленского поймали на "слежке" в соцсетях за Собчак и коучами-мошенниками

В "Инстаграме" украинский лидер подписан и на актёров, посещавших Крым и снимавшихся на полуострове.

9 июня, 18:25
<p>Владимир Зеленский.Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance</p>

Владимир Зеленский.Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance

Президент Украины Владимир Зеленский является активным пользователем "Инстаграма". Глава Незалежной не прочь делиться с девятью миллионами подписчиков как моментами из личной жизни, так и деловой. Портал "Шарий.net" решил изучить, на кого подписан "гарант конституции" Незалежной в этой социальной сети, и выяснил весьма любопытные факты.

Так, среди спорных личностей, за жизнью которых следит Зеленский в "Инстаграме", есть и актёры, которые посещали Крым, и коучи-мошенники, а также рэперы, пропагандирующие наркотики.

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Отмечается, что украинский лидер подписан на аккаунт экс-президента США Дональда Трампа, который якобы давил на Зеленского, пытаясь убедить его возобновить на Украине расследование против сына Джо Байдена. Примечательно, что страничка нынешнего главы Белого дома в подписках Зеленского обнаружена не была.

Также Зеленский подписан на актёров Владимира Епифанцева и Стаса Ярушина. Президента Украины вовсе не смутило, что эти россияне неоднократно посещали Крым и даже участвовали в съёмках на полуострове. Не отписался украинский лидер и от телеведущей Ксении Собчак.

Вместе с тем среди интересных подписок Зеленского можно выделить аккаунт американского рэпера Snoop Dogg. Не секрет, что хип-хоп-исполнитель является активным курильщиком марихуаны. Вероятно, президент Незалежной не заметил этот косяк, когда подписывался на аккаунт музыканта.

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Интересно отметить, что следит Зеленский и за "трансформатором" Дмитрием Портнягиным, аудитория которого составляет 1,5 миллиона пользователей.

А ранее Зеленский опубликовал в "Инстаграме" фотографию, на которой позирует в форме сборной Украины по футболу для Евро-2020. Некоторые подписчики напомнили главе Незалежной о географических границах страны.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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