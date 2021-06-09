Россиян ожидает волна безумных новостей, которые одна за другой будут задавать на дорогах страны движение, пригодное лишь для повозок. Такое мнение выразил автоэксперт Антон Шапарин в интервью радио "Комсомольская правда".

Специалист считает, что инициативы, подобные предложению снизить скорость на некоторых городских улицах до 30 км/ч, нужны исключительно для сбора денег. Часто при организации дорожного движения отсутствует здравый смысл, отмечает Шапарин.

"Наверное, в каких-то населённых пунктах получится после этого положить дороги, потому что кусочек денег, которые принесёт эта мегадоходная камера, это единственный плюс, который возможен", — говорит автоэксперт.

По его словам, в плюсе от таких предложений только производители камер, бюджет и выгодополучатели. В минусе находится вся страна, подчеркнул специалист.

В МВД выступают категорически против снижения максимальной скорости движения в городах до 30 километров в час. Об этом сказал глава ГИБДД РФ Михаил Черников.