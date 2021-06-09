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"В минусе вся страна": Автоэксперт не увидел здравого смысла в идее снизить скорость в городах до 30 км/ч

Специалист считает, что подобные инициативы нужны исключительно для сбора денег. Возможно, каким-то населённым пунктам посчастливится получить новые дороги, отметил Шапарин.

9 июня, 18:52
<p>Фото © ТАСС / Олег Яковлев</p>

Фото © ТАСС / Олег Яковлев

Россиян ожидает волна безумных новостей, которые одна за другой будут задавать на дорогах страны движение, пригодное лишь для повозок. Такое мнение выразил автоэксперт Антон Шапарин в интервью радио "Комсомольская правда".

Специалист считает, что инициативы, подобные предложению снизить скорость на некоторых городских улицах до 30 км/ч, нужны исключительно для сбора денег. Часто при организации дорожного движения отсутствует здравый смысл, отмечает Шапарин.

"Наверное, в каких-то населённых пунктах получится после этого положить дороги, потому что кусочек денег, которые принесёт эта мегадоходная камера, это единственный плюс, который возможен", — говорит автоэксперт.

"Подали так, будто ГИБДД выступает за тотальный геноцид автомобилистов": Шкуматов объяснил идею о снижении скорости до 30 км/ч на городских улицах

"Подали так, будто ГИБДД выступает за тотальный геноцид автомобилистов": Шкуматов объяснил идею о снижении скорости до 30 км/ч на городских улицах

По его словам, в плюсе от таких предложений только производители камер, бюджет и выгодополучатели. В минусе находится вся страна, подчеркнул специалист.

В МВД выступают категорически против снижения максимальной скорости движения в городах до 30 километров в час. Об этом сказал глава ГИБДД РФ Михаил Черников.

Ранее сообщалось, что ГИБДД поддержала инициативу снижения скорости на улицах городов с 60 км/ч до 30 км/ч. Однако делать это нужно индивидуально и обоснованно для каждой улицы, отметил глава Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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