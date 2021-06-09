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Илья Соболев рассказал, как платная скорая в Питере пять часов везла его больного ковидом отца в больницу

Карета неотложки обошлась комику в десять тысяч рублей в час. При этом, несмотря на свой "особый" статус, машина долгое время провела в очереди в приёмное отделение.

9 июня, 19:10

Илья Соболев. Скриншот видео © Telegram / "Двач"

Илья Соболев рассказал, как платная скорая в Питере везла его больного ковидом отца в больницу пять часов. Видео © Telegram / "Двач"

Российский комик Илья Соболев столкнулся с трудностями вызова скорой своему больному коронавирусом отцу. Узнав, что быстрее обычной приедет карета для госпитализации стоимостью 10 тысяч рублей в час, он решил воспользоваться платными услугами. Несмотря на свой "особый" статус, машина простояла в очереди на въезд в больницу целых пять часов. Об этом написал телеграм-канал "Двач" и опубликовал записанное артистом видео с подробным рассказом о произошедшем.

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"У меня родители заболели ковидом. У отца средней тяжести состояние — решили везти его в больницу. Вызываем скорую, а там говорят, мол, у нас огромная загрузка, поэтому карета приедет только через шесть-восемь часов. В итоге позвонили в платную скорую, которая приехала за десять тысяч [рублей], отца забрала, но они стояли в очереди в больницу пять часов! И я не шучу", — говорит в ролике Соболев.

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А ранее в Покровской больнице в Петербурге объяснили очередь из карет скорой помощи. По словам очевидцев, снявших на фото скопление машин неотложки, авто стояли у медучреждения с двух часов ночи до утра 8 июня.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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