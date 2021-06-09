НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Байден и Меркель обсудят "Северный поток – 2" на полях G7

Вашингтон планирует рассмотреть возможное влияние газового проекта на энергобезопасность стран Евросоюза и Украины.

9 июня, 18:57
<p>Фото © Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov</p>

Фото © Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov

В ходе предстоящей встречи президента США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель на полях саммита G7 ожидается обсуждение проекта газопровода "Северный поток – 2". Об этом журналистам сообщил помощник по национальной безопасности главы Белого дома Джейк Салливан.

"[Тема] газопровода "Северный поток — 2" будет подниматься в ходе разговора с германской стороной. Я не хотел бы говорить публично об этом вопросе. Они (Германия. — Прим. ред.) понимают наши обеспокоенности", — рассказал помощник Байдена по нацбезопасности.

По словам Салливана, Вашингтон хотел бы обсудить значение и возможное влияние проекта на энергобезопасность в Европе. Также стороны затронут воздействие "Северного потока – 2" на Украину.

В Берлине анонсировали продолжение переговоров Германии и США по "Северному потоку – 2"

В Берлине анонсировали продолжение переговоров Германии и США по "Северному потоку – 2"

Президент России Владимир Путин ранее подчеркнул, что санкции против "Северного потока – 2" для США потеряли всякий смысл. Это связано с тем, что первая нитка трубопровода уже достроена и Вашингтону невыгодно сопротивляться, поскольку изначально действия Белого дома явно противоречили интересам европейских стран и Германии.

Блинкен рассказал о худших последствиях строительства "Северного потока – 2" для США

Блинкен рассказал о худших последствиях строительства "Северного потока – 2" для США

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1