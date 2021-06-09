Байден и Меркель обсудят "Северный поток – 2" на полях G7

В ходе предстоящей встречи президента США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель на полях саммита G7 ожидается обсуждение проекта газопровода "Северный поток – 2". Об этом журналистам сообщил помощник по национальной безопасности главы Белого дома Джейк Салливан.

"[Тема] газопровода "Северный поток — 2" будет подниматься в ходе разговора с германской стороной. Я не хотел бы говорить публично об этом вопросе. Они (Германия. — Прим. ред.) понимают наши обеспокоенности", — рассказал помощник Байдена по нацбезопасности.

По словам Салливана, Вашингтон хотел бы обсудить значение и возможное влияние проекта на энергобезопасность в Европе. Также стороны затронут воздействие "Северного потока – 2" на Украину.