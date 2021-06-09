Байден и Меркель обсудят "Северный поток – 2" на полях G7
Вашингтон планирует рассмотреть возможное влияние газового проекта на энергобезопасность стран Евросоюза и Украины.
Фото © Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov
В ходе предстоящей встречи президента США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель на полях саммита G7 ожидается обсуждение проекта газопровода "Северный поток – 2". Об этом журналистам сообщил помощник по национальной безопасности главы Белого дома Джейк Салливан.
"[Тема] газопровода "Северный поток — 2" будет подниматься в ходе разговора с германской стороной. Я не хотел бы говорить публично об этом вопросе. Они (Германия. — Прим. ред.) понимают наши обеспокоенности", — рассказал помощник Байдена по нацбезопасности.
По словам Салливана, Вашингтон хотел бы обсудить значение и возможное влияние проекта на энергобезопасность в Европе. Также стороны затронут воздействие "Северного потока – 2" на Украину.
Президент России Владимир Путин ранее подчеркнул, что санкции против "Северного потока – 2" для США потеряли всякий смысл. Это связано с тем, что первая нитка трубопровода уже достроена и Вашингтону невыгодно сопротивляться, поскольку изначально действия Белого дома явно противоречили интересам европейских стран и Германии.
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