Врач рассказала, как не заболеть, когда до нитки промок под дождём

Если вы попали под сильный дождь и промокли, то необходимо согреться под тёплым душем, а затем переодеться в сухое бельё. Таким советом поделилась врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с телеканалом "Звезда".

"После душа можно вытереться таким жестковатым полотенцем до покраснения кожи. Но пока мы в мокрой одежде, никаких растирок нет", — отметила врач.

Если нет возможности принять тёплый душ и переодеться, то стоит найти подходящее помещение и просушить вещи. С собой можно носить дополнительные носки для того, чтобы не находиться в мокрой обуви.

Если и такой возможности нет, то в этом случае поможет горячий напиток. Также можно помыть руки тёплой водой, подержав их подольше под краном. Но стоит воздержаться от употребления алкоголя.

"Находиться на холоде и греться алкоголем — это дорога к последующему переохлаждению", — подчеркнула Чернышова.