Народный артист РСФСР Лев Лещенко раскритиковал современный российский шоу-бизнес после Премии Муз-ТВ, трансляцию которой Роскомнадзор проверит на предмет гей-пропаганды. По словам певца, в современной культуре происходит вакханалия. У любимцев молодёжи нет не только профессии, но и оснований ругаться матом или устраивать скабрёзности, заявил музыкант в интервью Пятому каналу.

"Появляются и мат, скабрёзности и переодевания трансгендерные, и прочее. Всё это выпячивается и мерзопакостно выглядит. Я не ханжа и понимаю, что можно выругаться матом. Но для этого надо быть очень самодостаточным, достойным артистом, который уже сделал, высказал всё возможное и которому остаётся только выругаться матом, если он о чём-то негодует. Но у этих людей нет таких оснований", — пояснил музыкант.

Лещенко подчеркнул, что осуждать коллег не в его правилах. Но сейчас на первый план вышли не музыканты, а тиктокеры, блогеры, хайповые артисты, которые работают на скандал.

"Это превратилось в соревнование голых задниц и длинных ног. Это напоминает мне кунсткамеру, где собраны недоразвитые эмбрионы, какие-то человеческие мерзости", — пояснил собеседник телеканала.

Лещенко уверен, что негатив вызывает больше внимания и скандалов, а такие телевизионные программы, в том числе трансляция Премии Муз-ТВ, — витрина современной культуры.

"Сегодня творится какая-то вакханалия. О чём я ещё хочу сказать? Ведь искусство, особенно массовое искусство, культура, — это отражение всех процессов, которые происходят у нас в обществе. Я хочу, чтобы мы подумали о будущем поколении, наших согражданах, молодёжи, детях", — признался артист.