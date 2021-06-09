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"Может обостриться": Москва обеспокоена новой напряжённостью в Восточном Иерусалиме

Поводом для неё может стать судебный процесс по вопросу выселения палестинцев, а также намерения ультранационалистов провести марш.

9 июня, 20:04
<p>Иерусалим. Фото © ТАСС / AP</p>

Иерусалим. Фото © ТАСС / AP

Россия обеспокоена тем, что в Восточном Иерусалиме сохраняется напряжённость, опасается дополнительного обострения ситуации на фоне рассмотрения в израильском суде апелляции против принудительного выселения палестинских семей. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Обеспокоены сообщениями о сохранении напряжённости в Восточном Иерусалиме. В частности, вызывают озабоченность ограничения для арабских жителей города на передвижение по району Шейх-Джаррах со стороны израильских служб безопасности", — говорится в комментарии Захаровой.

В Верховном суде вновь рассмотрят апелляцию, поданную четырьмя палестинскими семьями. Захарова отметила, что на этом фоне израильские ультранационалисты призывают провести в Иерусалиме "марш с флагами".

"Есть все основания опасаться, что эта акция повлечёт за собой новые столкновения между еврейскими и арабскими жителями Восточного Иерусалима, а также массовые протестные выступления на других оккупированных палестинских территориях", — подчеркнула Захарова.

Москва призывает обе стороны воздерживаться от провокационных заявлений или действий. Они могут нарушить общественное спокойствие и привести к новой масштабной волне насилия.

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Напомним, что в ночь на 21 мая в силу вступило перемирие между Израилем и ХАМАС. Обмен ракетными ударами продолжался более десяти дней. Со стороны сектора Газа было выпущено несколько тысяч снарядов. Активную посредническую роль сыграл Египет.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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