"Может обостриться": Москва обеспокоена новой напряжённостью в Восточном Иерусалиме

Россия обеспокоена тем, что в Восточном Иерусалиме сохраняется напряжённость, опасается дополнительного обострения ситуации на фоне рассмотрения в израильском суде апелляции против принудительного выселения палестинских семей. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Обеспокоены сообщениями о сохранении напряжённости в Восточном Иерусалиме. В частности, вызывают озабоченность ограничения для арабских жителей города на передвижение по району Шейх-Джаррах со стороны израильских служб безопасности", — говорится в комментарии Захаровой.

В Верховном суде вновь рассмотрят апелляцию, поданную четырьмя палестинскими семьями. Захарова отметила, что на этом фоне израильские ультранационалисты призывают провести в Иерусалиме "марш с флагами".

"Есть все основания опасаться, что эта акция повлечёт за собой новые столкновения между еврейскими и арабскими жителями Восточного Иерусалима, а также массовые протестные выступления на других оккупированных палестинских территориях", — подчеркнула Захарова.

Москва призывает обе стороны воздерживаться от провокационных заявлений или действий. Они могут нарушить общественное спокойствие и привести к новой масштабной волне насилия.