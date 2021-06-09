"Может обостриться": Москва обеспокоена новой напряжённостью в Восточном Иерусалиме
Поводом для неё может стать судебный процесс по вопросу выселения палестинцев, а также намерения ультранационалистов провести марш.
Иерусалим. Фото © ТАСС / AP
Россия обеспокоена тем, что в Восточном Иерусалиме сохраняется напряжённость, опасается дополнительного обострения ситуации на фоне рассмотрения в израильском суде апелляции против принудительного выселения палестинских семей. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Обеспокоены сообщениями о сохранении напряжённости в Восточном Иерусалиме. В частности, вызывают озабоченность ограничения для арабских жителей города на передвижение по району Шейх-Джаррах со стороны израильских служб безопасности", — говорится в комментарии Захаровой.
В Верховном суде вновь рассмотрят апелляцию, поданную четырьмя палестинскими семьями. Захарова отметила, что на этом фоне израильские ультранационалисты призывают провести в Иерусалиме "марш с флагами".
"Есть все основания опасаться, что эта акция повлечёт за собой новые столкновения между еврейскими и арабскими жителями Восточного Иерусалима, а также массовые протестные выступления на других оккупированных палестинских территориях", — подчеркнула Захарова.
Москва призывает обе стороны воздерживаться от провокационных заявлений или действий. Они могут нарушить общественное спокойствие и привести к новой масштабной волне насилия.
Напомним, что в ночь на 21 мая в силу вступило перемирие между Израилем и ХАМАС. Обмен ракетными ударами продолжался более десяти дней. Со стороны сектора Газа было выпущено несколько тысяч снарядов. Активную посредническую роль сыграл Египет.
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