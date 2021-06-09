"Не стремимся к конфликту": Байден заявил о желании выстроить стабильные отношения с Россией
Американский лидер отметил, что две страны "несут огромную ответственность, в том числе по обеспечению стратегической стабильности".
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Президент США Джо Байден заявил, что Белый дом хотел бы "стабильных и предсказуемых" отношений с Москвой. Он заверил, что Штаты не стремятся к конфликту с Россией, но будут решительно отвечать на её шаги, которые считают недружественными.
"Мы не стремимся к конфликту с Россией, мы хотим стабильных и предсказуемых отношений", — сказал Байден по прибытии в Великобританию, с которой начал европейское турне.
Он добавил, что США и Россия "несут огромную ответственность", в том числе в сфере обеспечения стратегической стабильности, и Байден серьёзно к этому относится.
"Но я ясно заявил, что США ответят серьёзным образом, если российское правительство будет вовлечено в наносящую ущерб деятельность", — сказал при этом лидер США.
Напомним, саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча Владимира Путина и Джо Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года. Мероприятие может пройти на женевской вилле La Grange или в отеле неподалёку — Hôtel Résidence Parc des Eaux Vives.
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