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"Не стремимся к конфликту": Байден заявил о желании выстроить стабильные отношения с Россией

Американский лидер отметил, что две страны "несут огромную ответственность, в том числе по обеспечению стратегической стабильности".

9 июня, 20:11
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

Президент США Джо Байден заявил, что Белый дом хотел бы "стабильных и предсказуемых" отношений с Москвой. Он заверил, что Штаты не стремятся к конфликту с Россией, но будут решительно отвечать на её шаги, которые считают недружественными.

"Мы не стремимся к конфликту с Россией, мы хотим стабильных и предсказуемых отношений", — сказал Байден по прибытии в Великобританию, с которой начал европейское турне.

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Байден заявил о готовности США играть роль сильного мирового лидера

Он добавил, что США и Россия "несут огромную ответственность", в том числе в сфере обеспечения стратегической стабильности, и Байден серьёзно к этому относится.

"Но я ясно заявил, что США ответят серьёзным образом, если российское правительство будет вовлечено в наносящую ущерб деятельность", — сказал при этом лидер США.

Напомним, саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча Владимира Путина и Джо Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года. Мероприятие может пройти на женевской вилле La Grange или в отеле неподалёку — Hôtel Résidence Parc des Eaux Vives.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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