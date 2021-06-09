Президент США Джо Байден заявил, что Белый дом хотел бы "стабильных и предсказуемых" отношений с Москвой. Он заверил, что Штаты не стремятся к конфликту с Россией, но будут решительно отвечать на её шаги, которые считают недружественными.

"Мы не стремимся к конфликту с Россией, мы хотим стабильных и предсказуемых отношений", — сказал Байден по прибытии в Великобританию, с которой начал европейское турне.

Он добавил, что США и Россия "несут огромную ответственность", в том числе в сфере обеспечения стратегической стабильности, и Байден серьёзно к этому относится.

"Но я ясно заявил, что США ответят серьёзным образом, если российское правительство будет вовлечено в наносящую ущерб деятельность", — сказал при этом лидер США.