Аэропорт Багдада с расквартированными военными США подвергся ракетному обстрелу

Международный аэропорт Багдада, а именно военный лагерь "Виктория", где расквартированы американские военнослужащие, подвергся ракетному обстрелу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал "Аль-Хадас" с источником в службе безопасности Ирака. Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Сообщается также, что ранее не менее трёх ракет упали на базу ВВС Ирака Балад, на которой расквартированы обслуживающие иракские истребители F-16 иностранные специалисты и сотрудники американской частной военной компании Sallyport Global. По версии телеканала "Аль-Арабия", обстрел багдадского аэропорта может быть связан с визитом в иракскую столицу командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) бригадного генерала Исмаила Каани для встречи с представителями руководства Ирака.