Аэропорт Багдада с расквартированными военными США подвергся ракетному обстрелу
По версии СМИ, это может быть связано с визитом в иракскую столицу командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" бригадного генерала Исмаила Каани.
Фото © ТАСС / MURTAJA LATEEF
Международный аэропорт Багдада, а именно военный лагерь "Виктория", где расквартированы американские военнослужащие, подвергся ракетному обстрелу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал "Аль-Хадас" с источником в службе безопасности Ирака. Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.
Сообщается также, что ранее не менее трёх ракет упали на базу ВВС Ирака Балад, на которой расквартированы обслуживающие иракские истребители F-16 иностранные специалисты и сотрудники американской частной военной компании Sallyport Global. По версии телеканала "Аль-Арабия", обстрел багдадского аэропорта может быть связан с визитом в иракскую столицу командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) бригадного генерала Исмаила Каани для встречи с представителями руководства Ирака.
Ранее Лайф писал, что военная база "Виктория" уже подвергалась ракетному обстрелу, три снаряда были выпущены по американской базе. Тогда ракеты были выпущены из района Евфрата вблизи аэропорта Багдада.
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