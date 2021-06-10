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Дело об убийстве судебных приставов в Адлере передали в центральный аппарат СК

Сегодня мужчина, который застрелил двух приставов, был арестован на два месяца.

10 июня, 13:07

Фото © СК РФ

Уголовное дело о расстреле двух судебных приставов в Адлере передали в центральный аппарат Следственного комитета, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

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"Изучив представленные материалы, [председатель СКР] Александр Бастрыкин принял решение о передаче этого уголовного дела в центральный аппарат Следственного комитета для наиболее полного и объективного расследования", — отметила она.

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Напомним, 9 июня в Адлере два судебных пристава (35 и 36 лет) приехали на улицу Просвещения по поводу сноса постройки, но хозяин жилья открыл по ним огонь. Подозреваемый был задержан, сегодня его арестовали. По предварительным данным, в производстве приставов находились материалы о сносе принадлежащего стрелку здания. Решение было принято судом, однако мужчина категорически был с ним не согласен, поэтому всю ночь дожидался приставов с оружием. Кроме того, в результате стрельбы пострадал главный инженер местной управляющей компании, который приехал к дому вместе с приставами.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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