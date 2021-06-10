Армения решила продать Евросоюзу право на использование наименования "коньяк"

Ереван согласился на предложение Евросоюза начать процесс плавного отказа от наименования "коньяк" для армянской алкогольной продукции, за что стране будет выплачено три миллиона евро. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на постановление правительства республики, проект которого представил министр экономики Армении Ваган Керобян.

"Предусмотренная соглашением программа финансируется из бюджета ЕС в рамках Европейского инструмента соседства. Общая стоимость — три миллиона евро. Цель финансового соглашения — содействовать плавному и эффективному прекращению использования географического указания "коньяк" для армянской продукции", — говорится в документе.

В частности, реализуемая с ЕС программа предусматривает разработку нового наименования для армянского коньяка, его рекламу и маркетинг на внутреннем и традиционных внешних рынках.