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Посол РФ заверил, что Москва не бросит Минск в случае принятия новых санкций ЕС

По его словам, подобные рестрикции направлены на подрыв формирования бюджета страны.

10 июня, 12:38
<p>Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий</p>

Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Россия не оставит Белоруссию, если Евросоюз примет очередной пакет санкций в отношении Минска. Об этом заявил посол РФ в республике Евгений Лукьянов.

"Белоруссию мы не бросим. Мы понимаем традиционную структуру экономики Белоруссии, которая ориентирована на экспорт. Именно поэтому эти санкции носят такой точечный характер, чтобы подорвать эту часть экспортной активности Белоруссии и ударить по формированию бюджета", — сказал он журналистам.

Премьер Белоруссии заявил о подготовке ответных мер на санкции Евросоюза

Премьер Белоруссии заявил о подготовке ответных мер на санкции Евросоюза

По словам Лукьянова, в случае очередных рестрикций Россия будет готова импортировать товары из Белоруссии, которые республика перенаправит с рынка Евросоюза. Чем именно пополнится российский рынок, посол не уточнил, отметив, что это озвучат ответственные ведомства обеих стран. При этом Лукьянов добавил, что подобные санкции направлены на то, чтобы привести к голодным бунтам.

"Вот и вся идеология этих санкций, и они по определению международного права и практики незаконны", — подчеркнул он.

Накануне Лайф сообщал, что пакет новых санкций против Белоруссии также готовят власти США.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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