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Регион
Опубликовано 10 июня 2021, 15:33

Депутаты "Единой России" отчитаются перед избирателями о своей работе

Фото © ТАСС / Вышинский Денис

Фото © ТАСС / Вышинский Денис

Турчак назвал эту отчётную кампанию залогом грамотного и правильного подхода по формированию будущей программы партии.

Все депутаты "Единой России" до 10 июля отчитаются перед избирателями о своей работе после избрания в Госдуму VII созыва в 2016 году. Об этом рассказал секретарь генсовета партии Андрей Турчак в ходе рабочей поездки в Башкирию.

"Очень важно, что именно с Республики Башкортостан, с Уфы, начинается месячник отчётов депутатов Госдумы, региональных парламентов и местных законодательных органов власти. Помимо выборов в Госдуму в 39 регионах пройдут выборы в региональные парламенты, в 11 регионах выберут депутатов административных центров, и каждый из них выйдет к своим избирателям и расскажет, что партия сделала на федеральном, региональном и местном уровнях", — объяснил Турчак.

Он назвал эту отчётную кампанию залогом грамотного и правильного подхода по формированию будущей программы "Единой России". В этом документе будут отражены все региональные инициативы, которые можно перевести на федеральный уровень. В качестве примера политик привёл решение Администрации Башкирии, которая ввела своего рода "подъёмные" для сельских тренеров и работников культуры.

Политолог счёл важным сигналом для избирателей отчёт "Единой России" о выполнении предвыборной программы 2016 года
Политолог счёл важным сигналом для избирателей отчёт "Единой России" о выполнении предвыборной программы 2016 года

Напомним, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев представил отчёт о работе за пять лет на совместном заседании высшего и генерального советов "Единой России", которое прошло 9 июня в Москве. Он заявил, что "Единая Россия" "никогда не закончит как КПСС". Партия каждый раз подтверждает своё право на управление через выборные процедуры, отметил политик. А советская правящая партия "практически ни с кем не конкурировала".

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Георгий Грачев
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