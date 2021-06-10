Депутаты "Единой России" отчитаются перед избирателями о своей работе

Турчак назвал эту отчётную кампанию залогом грамотного и правильного подхода по формированию будущей программы партии.

Все депутаты "Единой России" до 10 июля отчитаются перед избирателями о своей работе после избрания в Госдуму VII созыва в 2016 году. Об этом рассказал секретарь генсовета партии Андрей Турчак в ходе рабочей поездки в Башкирию.

"Очень важно, что именно с Республики Башкортостан, с Уфы, начинается месячник отчётов депутатов Госдумы, региональных парламентов и местных законодательных органов власти. Помимо выборов в Госдуму в 39 регионах пройдут выборы в региональные парламенты, в 11 регионах выберут депутатов административных центров, и каждый из них выйдет к своим избирателям и расскажет, что партия сделала на федеральном, региональном и местном уровнях", — объяснил Турчак.

Он назвал эту отчётную кампанию залогом грамотного и правильного подхода по формированию будущей программы "Единой России". В этом документе будут отражены все региональные инициативы, которые можно перевести на федеральный уровень. В качестве примера политик привёл решение Администрации Башкирии, которая ввела своего рода "подъёмные" для сельских тренеров и работников культуры.