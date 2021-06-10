Политолог счёл важным сигналом для избирателей отчёт "Единой России" о выполнении предвыборной программы 2016 года

"Единая Россия" по итогам предвыборной программы подтвердила свой статус системообразующей партии и показала, что выполнила данные избирателям обещания. Такое заявление Лайфу сделал эксперт по региональной политике, директор Института политики и государственного права Виталий Иванов, комментируя отчёт партии о выполнении предвыборной программы 2016 года.

"Деятельность "Единой России" так или иначе охватывает все основные сферы и направления государственной политики — от социальной защиты и инвестиций в человеческий капитал до инфраструктурного развития. Кроме того, одновременно партия подчёркивает свою ответственность перед избирателями. Люди могут убедиться, что "Единая Россия" выполняет данные ею обещания", — отметил политолог.

Напомним, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев представил отчёт о работе за пять лет на совместном заседании высшего и генерального советов "Единой России", которое прошло 9 июня в Москве. Следующим шагом станет проведение XX съезда партии 19 июня. На нём будут утверждены списки кандидатов в депутаты Госдумы, а также принят проект предвыборной программы. Его широко обсудят с общественностью в регионах и окончательно утвердят на втором этапе съезда в августе.