УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы на Евро-2020 надпись "Героям слава!"
При этом карту страны с включёнными в её состав Крымом и Донбассом разрешили оставить на экипировке.
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УЕФА обязал сборную Украины по футболу убрать с формы на Евро-2020 слоган "Героям слава!". Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на представителя УЕФА.
Что касается карты Украины с Крымом и Донбассом в составе, то её разрешили оставить на форме, поскольку ООН признаёт соответствующие границы страны. Слоган "Слава Украине!" на экипировке также назвали допустимым, поскольку сам по себе он может рассматриваться как неполитический.
Требование убрать надпись "Героям слава!" в УЕФА объяснили тем, что в сочетании с лозунгом "Слава Украине!" он несёт явный политический смысл. Изначально соответствующее приветствие с отзывом использовалось украинскими националистами.
Напомним, 6 июня сборная Украины по футболу презентовала форму для участия в Евро-2020. На ней изображена карта страны с включёнными в её состав Крымом и Донбассом, а также надписи "Слава Украине!" и "Героям слава!". На следующий день в УЕФА одобрили данную форму, но в РФС попросили ещё раз рассмотреть правомерность экипировки.
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