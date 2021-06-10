УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы на Евро-2020 надпись "Героям слава!"

УЕФА обязал сборную Украины по футболу убрать с формы на Евро-2020 слоган "Героям слава!". Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на представителя УЕФА.





Что касается карты Украины с Крымом и Донбассом в составе, то её разрешили оставить на форме, поскольку ООН признаёт соответствующие границы страны. Слоган "Слава Украине!" на экипировке также назвали допустимым, поскольку сам по себе он может рассматриваться как неполитический.

Требование убрать надпись "Героям слава!" в УЕФА объяснили тем, что в сочетании с лозунгом "Слава Украине!" он несёт явный политический смысл. Изначально соответствующее приветствие с отзывом использовалось украинскими националистами.