На матче России с Бельгией на Евро-2020 будет работать арбитр, судивший финал ЛЧ

Главным арбитром на матч группы B чемпионата Европы между сборными России и Бельгии назначен испанец Антонио Матеу Лаос. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Помощниками арбитра будут его соотечественники Пау Себриан и Роберто дель Паломар. За систему VAR будет отвечать ещё один представитель Испании — Алехандро Эрнандес.

Встреча сборных России и Бельгии состоится в субботу, 12 июня, в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 22:00 по московскому времени.

В конце мая Лаос работал главным арбитром на финальном матче Лиги чемпионов в Порту. В той встрече лондонский "Челси" со счётом 1:0 победил "Манчестер Сити".