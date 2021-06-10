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На матче России с Бельгией на Евро-2020 будет работать арбитр, судивший финал ЛЧ

Стартовая для обеих команд встреча состоится в субботу, 12 июня, в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 22:00 по московскому времени.

10 июня, 08:44
<p>Фото © Сергей Савостьянов / ТАСС</p>

Фото © Сергей Савостьянов / ТАСС

Главным арбитром на матч группы B чемпионата Европы между сборными России и Бельгии назначен испанец Антонио Матеу Лаос. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Помощниками арбитра будут его соотечественники Пау Себриан и Роберто дель Паломар. За систему VAR будет отвечать ещё один представитель Испании — Алехандро Эрнандес.

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Встреча сборных России и Бельгии состоится в субботу, 12 июня, в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 22:00 по московскому времени.

В конце мая Лаос работал главным арбитром на финальном матче Лиги чемпионов в Порту. В той встрече лондонский "Челси" со счётом 1:0 победил "Манчестер Сити".

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Также в группе B сыграют сборные Дании и Финляндии. Их матч состоится 12 июня в Копенгагене. Финальный свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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