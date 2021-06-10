В Тамбове автобус протаранил восемь припаркованных авто
По предварительным данным, водителю автобуса стало плохо. В результате ДТП пострадал один человек.
Фото © ГУ МЧС России по Тамбовской области
В Тамбове пассажирский автобус протаранил восемь припаркованных автомобилей. Как сообщают в пресс-службе областного ГУ МЧС России, инцидент произошёл на улице Гастелло.
"В результате ухудшения состояния здоровья водителя маршрутного автобуса № 52 на улице Гастелло произошло касательное столкновение с восемью припаркованными автомобилями. В результате ДТП пострадал один человек", — сообщили в МЧС.
Сейчас на месте работает оперативная группа спасателей. К ликвидации последствий ДТП привлечено 19 человек и семь единиц техники.
Практически идентичный инцидент произошёл недавно в Удмуртии. Там водителю внедорожника стало плохо, и он выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Водитель погиб.
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