В Тамбове автобус протаранил восемь припаркованных авто

В Тамбове пассажирский автобус протаранил восемь припаркованных автомобилей. Как сообщают в пресс-службе областного ГУ МЧС России, инцидент произошёл на улице Гастелло.

"В результате ухудшения состояния здоровья водителя маршрутного автобуса № 52 на улице Гастелло произошло касательное столкновение с восемью припаркованными автомобилями. В результате ДТП пострадал один человек", — сообщили в МЧС.

Сейчас на месте работает оперативная группа спасателей. К ликвидации последствий ДТП привлечено 19 человек и семь единиц техники.