Врач рассказал о новом осложнении коронавируса, способном вызвать отказ дыхательных мышц
Наибольшему риску развития этого недуга подвержены те, у кого иммунная система ослаблена хроническими заболеваниями.
Фото © ТАСС / Владимир Гердо
Синдром Гийена — Барре, который может развиться после коронавирусной инфекции, — это острая воспалительная реакция, поражающая периферическую нервную систему. О страшном последствии ковида рассказал главный внештатный невролог Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Игорь Вознюк.
По его словам, к синдрому Гийена — Барре может приводить не только коронавирус, но и любая инфекция. Этот синдром может развиться вне зависимости от пола.
"Но наибольшему риску подвержены те, у кого иммунная система и так ослаблена хроническими заболеваниями, например аутоиммунным тиреоидитом или диабетом. Кроме того, опасны мышечные нарушения, например миастения, при которых синдром Гиейна — Барре развивается быстрее", — рассказал невролог в беседе с kp.ru.
Однако Игорь Вознюк отметил, что этот синдром вполне излечим и не сильно опасен, если вовремя обратиться к врачу. Но при запущенных формах у человека может отказать дыхательная мускулатура. При этом специалист предупредил, что синдром Гийена — Барре часто принимают за переутомление.
"Как правило, начинается всё с изменений в походке: человеку становится труднее подниматься по лестнице, а при ходьбе по ровной поверхности он начинает шаркать ногами и цеплять носками землю. Ещё один тревожный принцип — ослабление мускулатуры рук. То есть какие-то привычные движения и манипуляции — открыть бутылку или складной нож — начинают внезапно вызывать затруднения", — объяснил специалист.
Напомним, о риске развития синдрома Гийена — Барре у переболевших коронавирусом заявили учёные из Бирмингемского университета. Один из авторов исследования назвал первые симптомы опасного синдрома: онемение ступней и кистей рук, мышечная слабость и боли, а также проблемы с координацией. Они появлялись у участников исследования, переболевших коронавирусом в лёгкой и тяжёлой формах.
Коронавирус: Главное
“Не 10, а все 20 тысяч заболевших в сутки”: Врач раскрыл истинные масштабы третьей волны ковида в России
сегодня в 08:52
В России выявили ещё 11 699 случаев коронавируса, это максимум с 24 февраля
сегодня в 08:33
В Индии за сутки скончалось рекордное за всё время пандемии количество человек
сегодня в 08:15
Комментариев: 0