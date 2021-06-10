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Врач рассказал о новом осложнении коронавируса, способном вызвать отказ дыхательных мышц

Наибольшему риску развития этого недуга подвержены те, у кого иммунная система ослаблена хроническими заболеваниями.

10 июня, 08:59
<p>Фото © ТАСС / Владимир Гердо</p>

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Синдром Гийена — Барре, который может развиться после коронавирусной инфекции, — это острая воспалительная реакция, поражающая периферическую нервную систему. О страшном последствии ковида рассказал главный внештатный невролог Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Игорь Вознюк.

По его словам, к синдрому Гийена — Барре может приводить не только коронавирус, но и любая инфекция. Этот синдром может развиться вне зависимости от пола.

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"Но наибольшему риску подвержены те, у кого иммунная система и так ослаблена хроническими заболеваниями, например аутоиммунным тиреоидитом или диабетом. Кроме того, опасны мышечные нарушения, например миастения, при которых синдром Гиейна — Барре развивается быстрее", рассказал невролог в беседе с kp.ru.

Однако Игорь Вознюк отметил, что этот синдром вполне излечим и не сильно опасен, если вовремя обратиться к врачу. Но при запущенных формах у человека может отказать дыхательная мускулатура. При этом специалист предупредил, что синдром Гийена — Барре часто принимают за переутомление.

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"Как правило, начинается всё с изменений в походке: человеку становится труднее подниматься по лестнице, а при ходьбе по ровной поверхности он начинает шаркать ногами и цеплять носками землю. Ещё один тревожный принцип ослабление мускулатуры рук. То есть какие-то привычные движения и манипуляции открыть бутылку или складной нож начинают внезапно вызывать затруднения", — объяснил специалист.

Напомним, о риске развития синдрома Гийена — Барре у переболевших коронавирусом заявили учёные из Бирмингемского университета. Один из авторов исследования назвал первые симптомы опасного синдрома: онемение ступней и кистей рук, мышечная слабость и боли, а также проблемы с координацией. Они появлялись у участников исследования, переболевших коронавирусом в лёгкой и тяжёлой формах.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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