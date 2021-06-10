В России выявили ещё 11 699 случаев коронавируса, это максимум с 24 февраля

За сутки в России выявили 11 699 новых случаев коронавируса, это максимальное значение с 24 февраля. Умерло 383 пациента, полностью выздоровело 10 096 человек.

Больше всего заразившихся за сутки в Москве — 5245, и это максимальный показатель с 15 января. Также в пятёрке по выявляемости Петербург (+859 случаев за сутки), Подмосковье (+801), Нижегородская (+172) и Ростовская (+156) области. Ситуация в других регионах выглядит так:

Статистика по заболевшим. Фото © стопкоронавирус.рф

Больше всего пациентов выздоровело в Москве (+2671), Петербурге (+1386), Подмосковье (+810), Ростовской области (+292) и Якутии (+237). В остальных регионах статистика выглядит так:

Статистика по выздоровевшим. Фото © стопкоронавирус.рф