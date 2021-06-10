В России выявили ещё 11 699 случаев коронавируса, это максимум с 24 февраля
В Москве сегодня также зафиксирован рост заболеваемости — 5245 пациентов с ковидом за сутки, и это максимальный показатель с 15 января.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
За сутки в России выявили 11 699 новых случаев коронавируса, это максимальное значение с 24 февраля. Умерло 383 пациента, полностью выздоровело 10 096 человек.
Больше всего заразившихся за сутки в Москве — 5245, и это максимальный показатель с 15 января. Также в пятёрке по выявляемости Петербург (+859 случаев за сутки), Подмосковье (+801), Нижегородская (+172) и Ростовская (+156) области. Ситуация в других регионах выглядит так:
Статистика по заболевшим. Фото © стопкоронавирус.рф
Больше всего пациентов выздоровело в Москве (+2671), Петербурге (+1386), Подмосковье (+810), Ростовской области (+292) и Якутии (+237). В остальных регионах статистика выглядит так:
Статистика по выздоровевшим. Фото © стопкоронавирус.рф
Таким образом, всего с начала эпидемии в России выявлено 5 167 949 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период умерло 125 278 пациентов, выздоровело 4 771 995.
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Напомним, в последние дни в России фиксируется рост заболеваемости ковидом. В связи с этим в столице решили усилить контроль за ношением масок и перчаток, кроме того, власти откроют ещё несколько больниц для пациентов с ковидом. Глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург связал всплеск заболеваемости с тем, что летом люди стали активнее общаться и чаще перемещаться.
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