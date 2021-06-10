В Индии за сутки скончалось рекордное за всё время пандемии количество человек

За минувшие сутки в Индии от коронавируса скончалось 6148 человек, что стало самым большим показателем за всё время пандемии в стране. Об этом сообщило Министерство здравоохранения и благосостояния семьи.

Предыдущий антирекорд был зафиксирован 19 мая, когда умерло 4529 пациентов. Общее число летальных исходов достигло 359 676. За сутки добавилось 94 052 жителя с подтверждённым диагнозом, всего в стране 29 183 121 инфицированный. Выздоровело 151 367 пациентов, всего — 27 655 493 человека. Активное число случаев CoViD-19 насчитывает 1 167 952.