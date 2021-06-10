В Индии за сутки скончалось рекордное за всё время пандемии количество человек
Общее количество летальных исходов достигло 359 676, а активное число случаев ковида составляет 1 167 952.
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За минувшие сутки в Индии от коронавируса скончалось 6148 человек, что стало самым большим показателем за всё время пандемии в стране. Об этом сообщило Министерство здравоохранения и благосостояния семьи.
Предыдущий антирекорд был зафиксирован 19 мая, когда умерло 4529 пациентов. Общее число летальных исходов достигло 359 676. За сутки добавилось 94 052 жителя с подтверждённым диагнозом, всего в стране 29 183 121 инфицированный. Выздоровело 151 367 пациентов, всего — 27 655 493 человека. Активное число случаев CoViD-19 насчитывает 1 167 952.
Резкий скачок может быть связан с пересмотром цифр правительством штата Бихар после проверки на местах. Если днём ранее власти штата сообщали о почти пяти с половиной тысячах смертельных случаев за всё время эпидемии, то проверка показала, что свыше трёх тысяч случаев не были учтены. Пересмотром цифр правительство занялось после решения суда на фоне давления общественности.
Ранее Лайф рассказывал, что в Индии у пациента после коронавируса обнаружили сразу три вида плесени — чёрную, белую и жёлтую, которую раньше встречали только у рептилий. Учёный рассказал, угрожает ли жителям России этот вид грибка.
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