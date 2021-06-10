Названо идеальное время употребления кофе

Кофе, выпитый за завтраком и за любым другим приёмом пищи, нарушает усвоение минералов и микроэлементов, необходимых каждому: кальция, цинка, железа, магния, рассказала врач-диетолог Маргарита Королёва. Идеальным временем для этого напитка эксперт назвала периоды между основными приёмами пищи — час после или полчаса до.

"Кофе лучше использовать между приёмами пищи в качестве некоего ритуала. Это должно происходить как минимум в получасе до еды или как минимум спустя час после еды. В таком случае вся полезная составляющая кофе будет работать, не нарушая минерального баланса в организме человека", — отметила Маргарита Королёва в интервью радио Sputnik.