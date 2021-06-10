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Названо идеальное время употребления кофе

Диетолог рассказала, что пить его за завтраком категорически нельзя, иначе можно оставить организм без полезных веществ.

10 июня, 02:57
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Кофе, выпитый за завтраком и за любым другим приёмом пищи, нарушает усвоение минералов и микроэлементов, необходимых каждому: кальция, цинка, железа, магния, рассказала врач-диетолог Маргарита Королёва. Идеальным временем для этого напитка эксперт назвала периоды между основными приёмами пищи — час после или полчаса до.

"Кофе лучше использовать между приёмами пищи в качестве некоего ритуала. Это должно происходить как минимум в получасе до еды или как минимум спустя час после еды. В таком случае вся полезная составляющая кофе будет работать, не нарушая минерального баланса в организме человека", — отметила Маргарита Королёва в интервью радио Sputnik.

Диетолог предупредил об опасности остывшего кофе

Диетолог предупредил об опасности остывшего кофе

Ранее Лайф рассказывал, кому нельзя пить кофе. Среди них люди с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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