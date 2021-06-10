Новая идея Соединённых Штатов — добиться возмещения Киеву возможных транзитных потерь из-за "Северного потока – 2" — не повлияет на отношение России к проекту по созданию газопровода. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Я ничему не удивляюсь, но просто поражаюсь тому, насколько наши американские коллеги уже выпали из стандартного контекста ведения дел с партнёрами и даже оппонентами на международной арене", — отметил Рябков в интервью РИА "Новости".

По его мнению, США слышат только себя и тех, "кто им поддакивает либо каким-то образом играет в их оркестре". Замглавы МИД РФ напомнил, что "они не одни на планете".

"Они глубоко ошибаются, что такого рода рассуждения меняют как-то нашу позицию или влияют на неё. Они только укрепляют нас в том, что мы проводим правильный курс. "Северный поток – 2" будет построен!" — подчеркнул дипломат.