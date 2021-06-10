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"Просто поражаюсь": Рябков прокомментировал новую идею США по "Северному потоку – 2"

Замглавы МИД РФ заверил, что газопровод из России в Германию будет построен, несмотря на попытки Штатов этому помешать.

10 июня, 02:33
<p>Фото © Getty Images / Jens Büttner / picture alliance</p>

Фото © Getty Images / Jens Büttner / picture alliance

Новая идея Соединённых Штатов — добиться возмещения Киеву возможных транзитных потерь из-за "Северного потока – 2" — не повлияет на отношение России к проекту по созданию газопровода. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Я ничему не удивляюсь, но просто поражаюсь тому, насколько наши американские коллеги уже выпали из стандартного контекста ведения дел с партнёрами и даже оппонентами на международной арене", — отметил Рябков в интервью РИА "Новости".

По его мнению, США слышат только себя и тех, "кто им поддакивает либо каким-то образом играет в их оркестре". Замглавы МИД РФ напомнил, что "они не одни на планете".

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"Они глубоко ошибаются, что такого рода рассуждения меняют как-то нашу позицию или влияют на неё. Они только укрепляют нас в том, что мы проводим правильный курс. "Северный поток – 2" будет построен!" — подчеркнул дипломат.

Президент России Владимир Путин ранее подчеркнул, что санкции против "Северного потока – 2" для США потеряли всякий смысл. Это связано с тем, что первая нитка трубопровода уже достроена, Вашингтону невыгодно сопротивляться, поскольку изначально действия Белого дома явно противоречили интересам европейских стран и Германии.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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