Без российского топлива армия Украины может остаться недееспособной месяца на два, заявил советник делегации Киева в контактной группе, советник руководителя офиса украинского президента Алексей Арестович. Он отметил, что если государство заботится о собственной экономике, народе, перспективах, то необходимо провести ревизию всех отношений, в том числе с Москвой и Минском.

"Без которых мы просто утратим боеспособность. Потому что у России и Белоруссии мы закупаем 70 процентов топлива. Это же топливо и для вооружённых сил на самом деле. То есть мы можем принципиально сказать нет — и останемся на месяц, на два без топлива в Вооружённых силах Украины", — отметил Арестович в эфире канала "Украина 24".

Он напомнил, что есть много исторических примеров, когда конфликтующие страны не разрывали торговых отношений. Тем более что "их невозможно разорвать даже за год, не то что за сутки".