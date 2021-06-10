"Дело не в дружбе": Псаки заверила, что Байден будет откровенен с Путиным
В Белом доме заявили, что американский лидер на встрече будет исходить только из интересов Соединённых Штатов, а не из личных отношений.
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Президент США Джо Байден будет откровенным с лидером России Владимиром Путиным на грядущей встрече в Женеве. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопрос, не будут ли неловкими эти переговоры для американского политика после его недавних резких слов в адрес главы российского государства.
"Президент давно знает президента Путина. Он никогда не сдерживался в выражении своих опасений или беспокойств, когда их поведение не отвечало демократическим ценностям. И он, безусловно, будет откровенен в этом и на предстоящей встрече", — заверила журналистов Джен Псаки.
Она добавила, что о дружбе или доверии между президентами США и России речь не идёт. По её мнению, американская делегация будет учитывать только интересы Соединённых Штатов.
Напомним, в мартовском интервью президент США Джо Байден оскорбил российского лидера, чем вызвал бурную реакцию в политическом сообществе. Реакция президента России не заставила себя ждать: Владимир Путин предложил своему американскому коллеге продолжить дискуссию в прямом эфире и назвал темы, которые готов обсудить.
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