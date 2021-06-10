"Дело не в дружбе": Псаки заверила, что Байден будет откровенен с Путиным

Президент США Джо Байден будет откровенным с лидером России Владимиром Путиным на грядущей встрече в Женеве. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопрос, не будут ли неловкими эти переговоры для американского политика после его недавних резких слов в адрес главы российского государства.

"Президент давно знает президента Путина. Он никогда не сдерживался в выражении своих опасений или беспокойств, когда их поведение не отвечало демократическим ценностям. И он, безусловно, будет откровенен в этом и на предстоящей встрече", — заверила журналистов Джен Псаки.

Она добавила, что о дружбе или доверии между президентами США и России речь не идёт. По её мнению, американская делегация будет учитывать только интересы Соединённых Штатов.