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Адвокат рассказал о полагающихся налоговых вычетах после CoViD-19

Компенсации можно будет получить тем, кто переболел в 2021 году, они относятся не только к периоду лечения, но и к реабилитации после него.

10 июня, 00:32
<p>Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв</p>

Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

В 2022 году перенёсшие CoViD-19 россияне смогут оформить налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги, которые были получены в 2021 году. Нужно только, чтобы организация, в которой оказывают сервис, была внесена в специальный реестр Минспорта. Также компенсацию переболевшие получат за медицинские услуги и покупку лекарств, пояснил налоговый адвокат Виктор Андреев.

"Есть два вида медицинских услуг применительно к налоговому вычету — дорогостоящее лечение и всё остальное. Список видов дорогостоящего лечения отдельно установлен правительством, там предел вычета — до двух миллионов рублей. Обычное лечение ограничено 120 тысячами рублей. Если вы оплачиваете лечение и у вас есть подтверждающие документы, вы можете оформить вычет", — уточнил Виктор Андреев в интервью радио Sputnik.

В Пензе мошенники похитили у пенсионерки более полумиллиона под предлогом компенсации за CoViD-19

В Пензе мошенники похитили у пенсионерки более полумиллиона под предлогом компенсации за CoViD-19

Санаторно-курортное лечение тоже входит в список услуг, после оплаты которых можно оформить налоговый вычет, добавил юрист.

А ранее Лайф рассказывал о том, что в российском регионе решили платить пенсионерам по 3000 рублей за вакцинацию. Деньги поступят вместе с пенсией. Причём такая форма поддержки коснётся даже тех, кто был привит до решения о выплатах.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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