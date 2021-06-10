Адвокат рассказал о полагающихся налоговых вычетах после CoViD-19

В 2022 году перенёсшие CoViD-19 россияне смогут оформить налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги, которые были получены в 2021 году. Нужно только, чтобы организация, в которой оказывают сервис, была внесена в специальный реестр Минспорта. Также компенсацию переболевшие получат за медицинские услуги и покупку лекарств, пояснил налоговый адвокат Виктор Андреев.

"Есть два вида медицинских услуг применительно к налоговому вычету — дорогостоящее лечение и всё остальное. Список видов дорогостоящего лечения отдельно установлен правительством, там предел вычета — до двух миллионов рублей. Обычное лечение ограничено 120 тысячами рублей. Если вы оплачиваете лечение и у вас есть подтверждающие документы, вы можете оформить вычет", — уточнил Виктор Андреев в интервью радио Sputnik.

Санаторно-курортное лечение тоже входит в список услуг, после оплаты которых можно оформить налоговый вычет, добавил юрист.